Så er kagen fordelt: Budget er vedtaget

Et meget bredt politisk flertal vedtog onsdag aften det budget, som flertallet af partier indgik aftale om tirsdag i sidste uge. Her ses Venstre-borgmester John Schmidt Andersen med den underskrevne aftale, som også følgende andre - med behøring coronafstand - lægger navn til fra venstre: Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (R), Inge Messerschmidt (DF), Tina Tving Stauning (S), Ole Frimann (SF) og Ole Søbæk (K). Enhedslisten trak sig under forhandlingerne og er ikke med i budgettet. Foto: Maj-Britt Holm