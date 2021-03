Bente og Michael Hansen er ikke i tvivl: Camping er det gode liv. Foto: Birgitte Masson

Så er campingsæsonen skudt i gang: Bente og Michael nyder roen i Kulhuse

For Bente og Michael Hansen fra Søborg er DCU-Camping Kulhuse lig med fred og ro. For selvom andre campingpladser også trækker, så vender de altid tilbage

Frederikssund - 30. marts 2021 kl. 16:13 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Bente og Michael Hansen har slået de lette aluminiumsstole ud. Campingvognen bag dem reflekterer sollyset, og skaber læ for den stadig kølige vind, der blæser ind fra Isefjorden. Vi befinder os på DCU-Kulhuse Camping. Her, få dage før påskens start, er der godt fyldt op rundt om på pladserne.

En af dem er indtaget af ægteparret fra Søborg. Bente har fået skænket kølig hvidvin i glasset. Hun sidder med en bog i skødet, og misser mod solen.

"Vi er fastliggere om vinteren i Hornbæk. Og så er vi på tur hele sommeren," fortæller ægtefællen Michael og fortsætter:

"Vi nyder freden og roen heroppe. For selvom der er mange på pladsen, så ligger vi i disse små klumper, på et på et afgrænset område. Det er modsat Hornbæk, hvor man ligger man på en stor græsplæne."

Bente og Michael ankom med campingvognen spændt bag bilen i fredags, men allerede før det store påske ryk-ind, forlader de pladsen igen. Vel at mærke for en stund, for ægteparret plejer at besøge campingpladsen i Kulhuse to- til tre gange i løbet af en sæson, for det foretrækker de, fremfor at ligge fast et bestemt sted.

"Vi havde et sommerhus i 16 år, og så kun det samme, så vi solgte sommerhuset og købte campingvogn i stedet. Det var i 1998, og vi har været på tur lige siden," fortæller Michael Hansen og smiler.

Han springer op af stolen, for at vise vognen frem.

"Vores campingvogn kan klare sig uden strøm. Altid," begynder han med entusiasme i stemmen.

"Der er solceller på taget og batterier indenfor. Så om vinteren trykker vi på en knap, og så har vi varme i løbet af en time. Man kan sige, at vi har vores eget lille luksus hotelværelse med os, hvor vi både har toilet, badeværelse, køkken og soveafdeling."

Ægteparret er enige om, at der, hvor man slår sine pæle ned, skal man have det godt:

"Så hvis naboen er sur, tager vi pælene op, og så kører vi igen. Livet er for kort til andet."

Hvor vidt ægteparret holder sig indenfor Danmarks grænser i år, vil tiden vise, men sikkert er det, at de også er vilde med at campere i udlandet.

"Vi er glade for frankrig, når vi må køre dertil. Men vi kører også nordpå blandt andet til Nordkap," fortæller Bente Hansen og fortsætter:

"Vi har flere gange kørt over Polarcirklen. Indimellem deltager vi i nordiske træf, hvor der kommer 300-400 vogne." Michael giver et sidste tip og siger:

"Det vigtigste, man skal huske, er, ikke at slæbe mere med end højest nødvendigt. Det skal være så nemt som muligt. For skal du først til at slå et stort telt og markisen ud hver eneste gang, så bliver du træt af det. Og når du kører på tur, så skal vognen være tom indvendig. Den skal være, så du kan sætte dig ind på en rasteplads ved en motorvej, lave din mad og lægge dig til at sove, uden at du skal tømme alt muligt."