Så' det ud med snøren, damer

Frederikssund - 26. maj 2018 kl. 05:12 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 2. juni klokken 10-14 er det helt i orden, at selv gifte kvinde er ude med snøren. Denne dag arrangerer Nationalparken Skjoldungers Land nemlig damefisketur ved skovbroen ved Østskoven nær Sønderby overfor Eskils ø i Roskilde Fjord, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Arrangementet er blevet til via et samarbejde mellem Roskilde Oplevelseshavn, Roskilde Lystfiskerklub og nationalparken.

- Da jeg tog kontakt til lystfiskerne, fortalte de, at de havde stor tilslutning fra mænd og drenge, men stort set ikke fra kvinder, og det kunne de egentlig godt tænke sig. Mit arbejde består blandt andet i at få flere til at se den fantastiske natur, vi har her i nationalparken, og så var det helt oplagt at kombinere de to ting, siger naturvejleder Sofie Clauson-Kaas.

Arrangørernes håb er, at kvinder, selv om de aldrig har haft en fiskestang i hånden før, alligevel vil vove at kaste sig ud i lystfiskeriet for en dag.

- Vi vil gerne skabe et forum, hvor det er helt i orden at spørge om hjælp til at hive en fisk i land, sætte madding på og lignende. Der findes ingen dumme spørgsmål denne dag, siger Sofie Clauson-Kaas.

På dagen vil der være mulighed for at låne fiskegrej, og der vil være grundig vejledning i, hvordan man kommer godt i gang som lystfisker. Det eneste, der skal medbringes, er madpakke og gyldigt fisketegn, som kan købes via fisketegn.dk. Her kan både købes dagskort, ugekort og månedskort.

Selvom arrangementet er gratis, kræves der tilmelding via billetto, nationalparkens Facebookside eller hjemmeside.

Der er tilmeldt knap 10 deltagere, og der er plads til cirka 20-25.