Så blev det handelsstudenternes tur

- Uanset, hvordan Jeres hverdag bliver efter i dag, så elsk den for den, den er. Vi ved ikke hvad morgendagen bringer, men vi ved, at den kan ændre sig brat og en ny hverdag tager over. I jeres rygsæk har I lige om lidt beviset for, at I kan finde nye veje, når hverdage bliver knap så kendt - og I ved også, at de nye veje bedst findes i fællesskabet for det vil gøre jeres veje bredere og mere sikker.