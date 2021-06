Se billedserie De nyudklækkede hhx-studenter fra 3.B på Frederikssund Handelsgymnasium U/Nord stiller op til fotografering ved dimissionen lørdag. Foto: Martin Leth Andersen

Så blev det de kongeblå huers tur til at feste

Frederikssund - 26. juni 2021 kl. 16:42 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Ved tre dimissioner - én for hver klasse 3.B, 3.C og 3.A - blev det lørdag endelig de kongeblå studenterhuers tur til at feste på Frederikssund Handelsgymnasium U/Nord.

Her lagde rektor Heidi Post Dam ud med at konstatere, at studenterne var nået i mål - og sikke et smukt mål:

- Aldrig før har jeg oplevet at vores studenter er blevet udfordret på så mange fronter igennem deres studentertid. Nelson Mandela har sagt: »Den største ære i at leve ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse sig, hver gang man falder«. Det er en ære at være samlet med jer i dag. I har rejst jer uanset udfordringens størrelse - corona, faglige, personlige, sociale - og derfor sidder I lige nu, lige her, med jeres flotte huer på. Tillykke med det!

Heidi Post Dam huskede tilbage på sommeren 2018, da eleverne startede deres tre årige studentertid i den varmeste sommer i Europa som en broget flok glade og energifyldte unge. Siden er de vokset, ikke bare i højden og over skuldrene, men også vokset sammen ind i et stærkt fællesskab.

Med reference til Svend Brinkmanns bog »Vi er det liv vi lever« huskede hun på, at vi ikke er vor egen lykkes smed, men forbindes af usynlige snore til de mennesker og begivenheder, vi møder på vores vej, og formes af dem.

- Jeres klasse er naturligvis den bedste klasse. Snorene mellem jer varierer i tykkelse, og sådan skal det være. Det bliver interessant at se, hvordan disse snore vil påvirke livets vej for dig og for dig. Er det dig eller din sidemand, som rykker først i snoren? Vær bevidst om jeres snore og brug dem med omtanke, respekt og ikke mindst med et positivt sind. Jeres fællesskab i klassen har et positivt sind, det er båret af jer! I har givet jer selv et godt afsæt herfra videre ud i livet.

- Uanset hvordan jeres hverdag bliver efter i dag, så elsk den for den, som den er. Ryk I jeres snore, uanset om I falder eller ej, for fællesskabet er ligesom i ægteskabet - i medgang og modgang!, sagde hun blandt andet, inden hun takkede forældrene for lån af de unge og roste for at have gjort det godt med dem.

Herefter blev der råbt trefoldigt hurra udendørs med god coronaafstand, de nyudklækkede studenter blev samlet på trapperne til huebilleder, inden det var tid til at stige ombord i de festligt pyntede vogne med bøgegrene, balloner og bannere med slogans, og turen rundt til de private hjem kunne begynde, dog med den obligatoriske studenterdans på Torvet som første stop.