Se billedserie Eva Hoffgaard, der oprindeligt er økologisk landmand, åbnede for et halvt år siden caféen SUND ved Frederikssund Station, og starten har været god, men hård. Foto: Tanja Straagaard Jensen

SUND juicebar har fundet fodfæste

Frederikssund - 18. maj 2018 kl. 07:00

Café SUND har nu ligget på Frederikssund Station et halvt år, og siden åbningen er både forretning og menu blevet udvidet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var et stort sats, da Eva Hoffgaard i november valgte at investere alt, hvad hun ejer, i den nye café, og selvom det ikke har været nemt at få etableret juicetrenden i Frederikssund, så ser det ud til, at SUND alligevel har ramt et behov i byen.

- Alt er en begyndelse, og det tager tid, men det går den rigtige vej, og folk virker glade for stedet. Jeg har fået mange faste kunder, så jeg håber, at det er kommet for at blive, siger indehaver Eva Hoffgaard, der selv står bag disken hver dag, og fortsætter:

- Det hænger sammen. Startkapitalen er altid hård, for jeg skal bruge mange penge på maskiner, men det kører rundt, og det er det vigtigste, fortæller hun.

Det er også til at se, at den lille, sunde stationscafé er ved at gro rødder, for stedet har åbnet op for sit ekstra lokale, hvor der er gjort plads til, at kunderne kan sætte sig om et bord for at nyde frokosten eller slænge sig i en sofa med en juice.

- Jeg har hele tiden haft rummet ved siden af, men i starten turde jeg ikke gøre noget ved det, for tænk hvis jeg skulle lukke dagen efter, men nu er det blevet lavet, og det er så fedt, siger Eva Hoffgaard.

SUND deltagere lørdag den 26. maj i Frederikssunds kulturfest ved Elværket, hvor Eva Hoffgaard vil sælge frisklavet juice og smoothies.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis fredag den 18. maj.