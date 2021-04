Foto: Pressefoto/Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

SF om regeringens trafikplan: 'Grundlæggende fantasiløst'

Regeringens plan for de kommende års infrastrukturprojekter forpasser en god chance for at præge fremtidens trafikmønstre, mener Trine Torp (SF)

Frederikssund - 08. april 2021 kl. 16:10 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Det er glædeligt, at regeringen ønsker at udvide motorvejene i Nordsjælland, mener Trine Torp, folketingsmedlem for SF. Men det er også en forpasset chance for bedre langsigtede løsninger, mener hun og partiet.

"Vi i SF bakker op om udvidelserne af motorvejene i Nordsjælland. Men når vi så kigger på resten af det udspil, regeringen er kommet med, så synes vi grundlæggende, det er ret fantasiløst og og der mangler nogle gode langsigtede løsninger," lyder det fra Trine Torp.

Skruen uden ende Folketingsmedlemmet uddyber, at mens partiet har i sinde at bakke fuld ud op om motorvejene i det nordsjællandske, så har de også tænkt sig at gå til forhandlinger med det for øje at investere mere i kollektiv trafik.

"Vi har her en historisk mulighed for at præge fremtidens måde at transportere sig på. Og for vores vedkommende synes vi, det skal være at få flest muligt væk fra vejene," siger hun og understreger, at det at skrue op for kollektiv trafik ikke skal være lig med, at der skal skrues ned for byggeriet af motorveje.

"Det er vigtigt med den rette balance, og derfor vil vi gerne bakke op om motorvejene i Nordsjælland - men der er også brug for at få investeret i den kollektive trafik, for hvis vi kun har fokus på motorvejene, så er problemet nok løst til en start. Men derefter triller der blot flere biler ud på vejene, og så står vi med samme problem om nogle år igen, og så er det bare skruen uden ende."

Nu starter forhandlinger Trine Torp forestiller sig, at man måske endda kan tænke kollektiv trafik og nye veje sammen. Det kunne eksempelvis være ved at lave særskilte vejbaner til busser flere steder.

"Det handler ikke om et enten eller. At udvide motorvejsnettet er vigtigt, og især med eksempelvis Hillerødmotorvejen er det evident, for her er trafiksikkerhedsproblemerne ret markante. Men der burde også være plads til at sammentænke løsninger," siger hun og fortsætter:

"Så vi går ikke ind til forhandlinger for at pille noget ud i Nordsjælland. Vi vil have mere med."