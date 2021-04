SF og Venstre stiller forslag om, at Region Hovedstaden skal oprette et vaccinationscenter i Frederikssund og et lynteststed i Hornsherred for at gøre det lettere for borgerne i ikke mindst Hornsherred at lade sig vaccinere og teste for Covid-19. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: SF og Venstre vil have vaccinecenter og lynteststed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SF og Venstre vil have vaccinecenter og lynteststed

Frederikssund - 15. april 2021 kl. 14:33 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

SF erklærer sig enig med Venstre i, at der mangler et vaccinationscenter i Frederikssund og et lynteststed i Hornsherred. De to partier stiller nu i fællesskab forslaget i Regionsrådet, oplyser regionsrådsmedlem Peter Westermann (SF) fra Regionsrådet for Region Hovedstaden.

Læs også: Venstre foreslår et fjerde vaccinecenter

På et møde tirsdag i regionsrådets forretningsudvalg var SF enig med Venstre i at opfordre administrationen til at se på muligheden for, at borgere i Frederikssund-området, ikke mindst i Hornsherred, kan blive vaccineret imod Covid-19 tættere på, hvor de bor, så de ikke skal køre langt efter det.

- Vaccinationscentrene i Nordsjælland er placeret skævt rent geografisk. Hillerød, Snekkersten, Birkerød og Øksnehallen ligger i den østlige halvdel af regionen, mens der ikke er noget sted i den vestlige del af Nordsjælland. Hvis man bor i Hornsherred er der ret langt til vaccination, og det er ikke rimeligt, fastslår Peter Westermann, der er SF's spidskandidat til regionsrådsvalget til november.

Ifølge SF'eren har embedsmænd i regionen oplyst overfor politikerne, at de har haft Nordsjællands Hospital i Frederikssund oppe at vende som vaccinationssted, men at idéen bortfaldt.

- Hospitalet burde kunne rumme den opgave. Hvis ikke, må der være andre egnede steder. Hvis man kan bruge en nedlagt møbelforretning i Hillerød til vaccinationer, må man også kunne finde et sted i Frederikssund, siger Peter Westermann.

Samtidig ønsker SF, at borgerne i Hornsherred får et kvikteststed, som ikke behøver at have åbent hele dagen lang, men dog giver mulighed for, at borgerne kan blive testet på en lettere måde end nu.

- Venstre peger på Skibby. Men det kan også være i Jægerspris, selv om Jægerspris ligger tæt på Frederikssund. Hvis man kommer fra Kulhuse, er der rimelig langt til Frederikssund, lyder det fra Peter Westermann, som nævner, at Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris kan være en mulighed, som den lokale SF'er Marianne Stannum, der stiller op til regionsrådsvalget, har gjort opmærksom på.

- Det vil være godt at få brugt de offentlige bygninger, der står tomme i øjeblikket, og et lynsteststed behøver ikke at have åbent alle dage, men måske to-tre dage om ugen, siger han.