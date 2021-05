Ole Frimann sejlede til Halsnæs, hvor han og Anja Rosengreen blev enige om, at Frederikssund og Halsnæs bør samarbejde om at få en grøn færgeforbindelse fra Kulhuse til Sølager. Privatfoto

SF: Frederikssund og Halsnæs skal samarbejde om grøn færge

Frederikssund - 11. maj 2021 kl. 05:05 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Det er oplagt at Kulhusfærge bliver grøn, og at Frederikssund og Halsnæs indgår et færgesamarbejde, mener SF.

SF på landsplan har sammen med regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet besluttet at afsætte 200 millioner kroner til grøn omstilling af de danske kommunale færger.

SF i Frederikssund og Halsnæs er begejstret.

- Det er fantastisk. Nu kan give en hjælpende hånd til Kulhusfærgen, der sejler mellem Kulhus i Frederikssund og Sølager i Halsnæs. På den måde kan vi opnå en vigtig CO2-reduktion, og samtidig kan vi eliminere eller reducere færgens lokale luftforurening betydeligt. Med andre ord sikrer vi ikke bare en CO2-reduktion, vi sikrer også, at passagererne og den omkringliggende natur fremover kan slippe for de skadelige partikler, dieselfærger lukker ud.

Sådan siger Ole Frimann Hansen og Anja Rosengreen, Socialistisk Folkeparti i henholdsvis Frederikssund og Halsnæs.

Kom sejlende De to mødtes for nylig, hvor Ole Frimann tog en tur med færgen fra Frederikssund til Halsnæs for at mødes med Anja Rosengreen og få en snak om Columbus-færgens bæredygtige fremtid

Det er Frederikssund Kommune, der er redder til Kulhusfærgen Columbus, men Anja Rosengreen, SF, viceborgmester og formand for Miljø- og Planudvalget i Halsnæs, er åben over for, at Halsnæs indgår i et samarbejde og er med til at sikre en ny grøn forbindelsen mellem Kulhuse og Sølager.

Analyse i Frederikssund Frederikssund Byråd har på seneste byrådsmøde vedtaget at bruge 258.000 kroner til en analyse af, hvordan en ny Kulhusfærge skal være.

Det får også Ole Frimann til at vejre morgenluft.

- Det er ikke bare lige at sætte batterier på færgen. Vind, bundforhold og vandstrøm gør det svært at sejle Columbus. Der skal være et dobbeltsystem, så sikkerheden er i top, forklarer han.

Et vigtigt element Ole Frimann Hansen og Anja Rosengreen er generelt enige om, at det er oplagt, at alle kommuner søger om midler i den nye pulje til investeringsomkostninger i forbindelse med enten at sætte dieselfærgerne på pension og købe nye grønne færger - eller lave motorene om, så de kører på el eller brint.

- De kommunale færgeruter er et af mange vigtige elementer i kampen for den grønne omstilling. Hvis vi skal nå målet om at reducere vores samlede CO2-udledninger med 70 procent i 2030, er der brug for, at vi spiller på alle tangenter.

- Her i Frederikssund og Halsnæs tager vi hjertens gerne del i den grønne omstilling af færgefarten, fastslår de to medlemmer af Socialistisk Folkeparti.