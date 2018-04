S-togspassagererne må indstille sig på, at der også onsdag er 20 minutters drift på S-tog mellem Frederikssund og Ballerup på grund af store skader, efter et S-tog ramte ind i en sporstopper mandag aften. Foto: Tanja Jensen

S-togs uheld: Begrænset drift onsdag

Hele tirsdagen er den normale 10 minutters-drift ændret til 20 minutters-drift på grund af de materielle skader, som uheldet forårsagede. Således kører kun linje H, mens alles linje C's afgange er aflyste, fordi de normalt kører fra spor 2, hvor der ifølge Banedanmarks pressevagt er sket store skader på selve sporet og på kørestrømsanlægget. Først onsdag forventer Banedanmark at kende omfanget af reparationerne og kan dermed melde ud, hvordan det vil komme til at påvirke S-togsdriften i den kommende tid.

- Vi er selv i gang med at undersøge hændelsen og jernbanesikkerheden for at finde ud af, hvad der er sket, og vi forventer, at sådan en undersøgelse kan være færdig indenfor et par måneder, lyder det fra DSB's pressevagt.