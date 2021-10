Socialdemokratiets spidskandidat Tina Tving Stauning glæder sig over sit partis valgforbund med Anja Bisp Pedersens liste. Sidstnævnte er især kendt for sin vedvarende kamp for at få politikerne til at anlægge Kulhusecykelstien. Foto: Anne-Lise Kuhre

S og cykelstiforkæmper i valgforbund

Frederikssund - 04. oktober 2021 kl. 20:46 Kontakt redaktionen

Anja Bisp Pedersen og Socialdemokratiet indgår valgforbund til kommunevalget i Frederikssund Kommune den 16. november.

En af de nye lister til kommunalvalget er Anja Bisp Pedersen, som mange kender for den vedvarende kamp på at råbe politikerne opfor at få anlagt Kulhusecykelstien.

Det har været en lang kamp for at blive ved med at holde gang i planerne. I 2017 så det ud til at lykkes, men med de hårde nedskæringer i kølvandet af Vinge-kollapset, blev stien igen udskudt og først i 2021 blev første spadestik taget til den længe savnede cykelsti, skriver Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke kun cykelstier, som optager Anja Bisp Pedersen.

- Jeg sætter mennesker før mursten, udtaler Anja Bisp Pedersen, som har søgt om at opstille under bogstavet P på stemmesedlen.

Tina Tving Stauning, der er borgmester- og spidskandidat for Socialdemokratiet, glæder sig over valgforbundet.

- Jeg kender Anja som en borger, der kæmper for en væsentlig sag og ikke mindst kender jeg Anja for på en ordentlig måde at kæmpe for sagen. Det har jeg stor respekt for, siger hun i pressemeddelelsen.