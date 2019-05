Socialdemokratiet vil skære i tilskuddet til private skoler. Foto: Ea Schausen

S og V strides om fri- og privatskoler

Frederikssund - 17. maj 2019 kl. 06:21 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Socialdemokratiet som en sand Robin Hood vil tage fra de rige og give til de knap så velbeslåede, vil Venstre som en heltemodig ridder kæmpe og forsvare fri- og efterskolernes dyd. Omtrent sådan kan kampen om den såkaldte koblingsprocent, som sikrer fri- og privatskoler tilskud fra staten, karikeres. Beregninger fra Finansministeriet viser ifølge Jyllands-Posten, at det samlede årlige tilskud lyder på i alt 6,7 milliarder kroner - et beløb som Socialdemokratiet vil reducere med 365 millioner.

Formanden for Dansk Friskoleforening, Per Bendix, har tidligere advaret om, at den besparelse risikerer at tage livet af op mod 100 skoler.

Venstres familieordfører og medlem af folketingets Børneudvalg, Hans Andersen (V), mener også, at man i højere grad skal værne om de private skoler.

- Fri- og privatskoler, store som små, er meget vigtige for vores lokalsamfund. Derfor er det også så uendeligt trist, ikke mindst for de mange børn, som vil blive ramt, når Socialdemokratiet tager direkte halsgreb på de frie skoler, herunder i Nordsjælland, hvor Socialdemokratiet samlet set vil sænke tilskuddet med 27 millioner, lyder det fra Hans Andersen i en pressemeddelelse.

Venstres modspil til socialdemokraternes besparelsesforslag sikrer ifølge Hans Andersen, at de private skoler får bedre adgang til at ansætte pædagoger, bedre mulighed for tidlig SFO samt, at efterskoler skal kunne løfte et større socialt ansvar.

- Vi har allerede i denne regeringsperiode hævet tilskuddet til de frie skoler, så forældre har fået endnu bedre mulighed for at vælge den skoleramme, der er mest trygt for barnet, og for at vælge et alternativ, når den lokale folkeskole er lukket, tilføjer Hans Andersen.

Socialdemokratiets nordsjællandske folketingskandidat, Rasmus Stoklund, erkender da også, at de forslåede besparelser kan risikere at koste nogle private skoler dyrt.

- For os handler det sådan set bare om, at vi gerne vil værne om folkeskolen. Folkeskolen skal fungere, og det koster penge. Det er stedet, hvor man mødes på tværs af forskelligheder, og det er så vigtigt for et barns dannelse, at man omgås mennesker, der er forskellig fra en selv, siger Rasmus Stoklund og tilføjer:

- Hvis vi ikke sørger for, at folkeskolen har et højt niveau, vil de mest ressourcestærke fortsætte tendensen med at fravælge den, og sådan skal det ikke være.

- Vi foreslår jo sådan set bare at ændre koblingsprocenten til det niveau, der var i 2015, og Venstre må jo også erkender, at der var masser af privatskoler før 2015, så jeg køber ikke, at vi tager halsgreb om skolerne, slutter Rasmus Stoklund.