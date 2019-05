Rasmus Stoklund (S) vil blandt andet føre valgkamp på, at man skal kunne trække sig fra arbejdsmarkedet, før det er for sent. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: S-kandidat: Tilbagetrækning, ledelse og klima på dagsordnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-kandidat: Tilbagetrækning, ledelse og klima på dagsordnen

Frederikssund - 07. maj 2019 kl. 13:57 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knap var nyheden om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde udskrevet valg med afholdelse den 5. juni, før den socialdemokratiske folketingskandidat i Frederikssundkredsen, Rasmus Stoklund, havde fyldt bilen med pjecer og andet valgmateriale og havde sat kursen mod Frederikssund.

På vejen nåede han dog at glæde sig over, at ræset nu for alvor er sat ind.

- Jeg er glad for, at der nu er sat en dato på, for jeg har sådan set ført valgkamp siden 2016 (hvor han blev udpeget som kandidat, red). Jeg har altså været klar ret længe, og nu glæder jeg mig til at komme i gang, siger socialdemokraten, som nævner en række mærkesager, som hans valgkamp kommer til at kredse om.

- Den differentierede tilbagetrækning, som vi har lanceret, ligger mig meget tungt på sinde. Der bør være en ambition i en velfærdsstat om, at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man er helt slidt ned, siger Rasmus Stoklund og tilføjer:

- Desuden er det vigtigt, hvordan vi leder den offentlige sektor. Jeg er bekymret over, at man leder sektoren som en industrivirksomhed, som skal effektivisere for to procent hvert år. Det kan man ikke i den offentlig sektor. En fødende kan ikke føde to procent hurtigere, en SOSU-hjælper kan ikke hjælpe to procent hurtigere og så videre, lyder det fra Rasmus Stoklund, som på nationalt plan også vil kæmpe for, at der bliver sat fart på den grønne omstilling.

- Mere lokalt handler det for mig om, hvordan vi sikrer, at der er midler til at få Frederikssundmotorvejen gjort færdig, og så synes jeg også stadig, at vi skal holde gryden i kog, når det gælder Kronprinsesse Marys Bro, fordi jeg mener, det er uretfærdigt, at det skal være en betalingsbro, tilføjer han.