Formand for Frederikssund socialdemokratiske partiforening Flemming Andersen, borgmesterkandidat og gruppeformand Tina Tving Stauning, folketingsmedlem, valgt i Frederikssundkredsen, Rasmus Stoklund samt regionsmedlem Kim Rockhill aflagde mandag beretning ved partiets generalforsamling på Metalskolen i Jørlunde. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: S-forsamling så frem mod »spændende år« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S-forsamling så frem mod »spændende år«

Frederikssund - 10. marts 2020 kl. 19:46 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Frederikssund har mandag den 9. marts afviklet en vellykket generalforsamling i partiforeningen. Denne gang på Metalskolen i Jørlunde.

Der var mødt mange medlemmer op for at diskutere året, der er gået, og ikke mindst det kommende år.

- Det har været et travlt politisk år, siger formanden for Socialdemokratiet i Frederikssund Flemming Andersen og fortsætter:

- Med både et folketingsvalg i 2019 og valg af spidskandidat til kommunalvalget 2021 har der været nok at se til ud over de mange tilbagevendende begivenheder og arrangementer, der er i en partiforening.

Tina Tving Stauning er som bekendt den socialdemokratiske kvinde, der skal stå i spidsen for den socialdemokratiske kandidatliste til det næste kommunalvalg i 2021 som borgmesterkandidat. Dette er afgjort hen over efteråret 2019, hvor alle partiforeningens medlemmer har haft mulighed for at vælge netop den kandidat, som de er sikre på, kan sætte sig i borgmesterstolen efter den 16.november 2021.

Tina Tving Stauning fik med et overvældende flertal det skulderklap af medlemmerne, der skal til for at stå i spidsen som stærk, socialdemokratisk borgmesterkandidat.

Både borgmesterkandidaten, folketingsmedlem Rasmus Stoklund, valgt for kredsen i Frederikssund/Halsnæs og regionsmedlem Kim Rockhill samt partiformanden fremlagde deres mundtlige beretninger .

- Vi ser ind i et meget spændende 2020/2021. Der skal prioriteres lokalt i forhold til alle anlægsønskerne. Velfærden er under pres, så der skal kæmpes for at økonomien ikke bliver vigtigere end den enkelte borgers ve og vel. Klimahandleplanen skal fastsættes, så vi når de kommunale og statslige målsætninger om reduktion af CO2 og ikke mindst er det bydende nødvendigt at blive ved med at kæmpe for ordentligheden i en lang række sager både i forhold til Vinge, byggeri og naturen. Et er at vi kan være uenige med de borgerlige, men uordentlighed er ikke vejen frem, lød det fra Tina Tving Stauning.

Rasmus Stoklund fortalte om regeringens mange opgaver og både udligningsreformen, børnenes vilkår og pensionsreformen blev drøftet. Kim Rockhill havde blandt andet Hovedstadsregionens nyeste udspil med omkring FNs verdensmål, fortalte om grusgrave og sundhedshus samt talte varmt om de store miljømæssige opgaver, som regionen forsøger at løse.