S-formand: Kultur lider under besparelser efter Vinge

De ekstraordinære besparelser, som Frederikssund Byråd iværksatte i december 2017 for at rette op på økonomien efter Vinge-aftalens kollaps, der efterlod et stort hul i kommunekassen, mærkes nu for alvor på kulturområdet, der rammes hårdere end forventet.

- Det er jo beskæmmende, at man i en tid hvor alle politikere har så travlt med at betone betydningen af det frivillige arbejde, herunder også kulturen, så alligevel fjerner hver en krone, der er til at understøtte det. Der er tale om så få penge - under 500.000 kroner årligt, som gør en enorm forskel og får en masse arrangementer ud over rampen. Men det har man åbenbart ikke råd til, lyder det fra Kulturrådets formand i pressemeddelelsen, hvor han peger på, at forundringen i de frivillige foreninger ikke bliver mindre, når kommunen samtidig fortsat bruger penge på for eksempel Kulturmetropol Hovedstaden, »som intet nyt har givet os«, ligesom han nævner, at der tages 500.000 kroner fra kulturhusene for at bruge dem på at købe en masse kulturarrangementer på bekostning af frivillige kræfter.