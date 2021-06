S: Transportforlig sikrer lokal vækst og fremkommelig

Folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S) og Kenneth Jensen (S) glæder sig over, at brugerbetalingen fjernes på Kronprinsesse Marys Bro fra 2022, og at byggeriet af sidste etape af Frederikssundmotorvejen skal i gang i 2026. Foto: Søren Wesseltoft

Frederikssund - 28. juni 2021

Folketingmedlem Rasmus Stoklund og byrådsmedlem Kenneth Jensen, begge fra Socialdemokratiet, udtrykker stor begejstring for det netop offentliggjorte transportforlig, der både fjerner broafgiften på Kronprinsesse Marys Bro, og sikrer at Frederikssundmotorvejen bliver gjort færdig.

- I efterhånden mange år har vi kæmpet for at slippe af med den uretfærdige brugerbetaling på Marys Bro, og nu er vi i mål! Jeg er utrolig glad for, at man har lyttet til vores argumenter. Det er ikke rimeligt, at vi har været den eneste kommune i Danmark, hvor man har skulle betale for at færdes på tværs af en fjord, siger Rasmus Stoklund i en pressemeddelelse.

Hans partifælle, Kenneth Jensen, har også svært ved at lægge skjul på sin begejstring i pressemeddelelsen:

- Jeg har sammen med mange andre gode folk kæmpet kampen for at slippe for broafgiften, lige siden jeg i maj 2012 valgte ikke at støtte den i byrådssalen. Det er derfor en kæmpe sejr for alle borgere i vores kommune, at den nu forsvinder, udtaler han.

Fjernelsen af broafgiften fra 2022 vil skabe markant øget fremkommelighed både internt i kommunen, men også for borgere i andre kommuner, der pendler gennem Hornsherred til og fra arbejde i Frederikssund om omegnskommunerne, fremfører de to socialdemokrater. Men det vil især fjerne den forskelsbehandling, som borgerne har været udsat for med betaling på en lokal vejstrækning som det eneste sted i landet, skriver de.

- Beslutningen er retfærdig, og samtidig gør den det mere attraktivt at bosætte sig i Hornsherred og for iværksættere at etablere virksomhed, fordi de ikke skal regne med en ekstraudgift til broen.

Det hæfter det lokale byrådsmedlem sig også ved i pressemeddelelsen:

- Broafgiften har været en barriere for udviklingen i Hornsherred, og har betydet en skævvridning for erhvervslivet herovre. Det er fortid fra 1. januar 2022, lyder det fra Kenneth Jensen.

Sammen med afskaffelse af broafgiften er det besluttet at færdiggøre motorvejen helt til Frederikssund med igangsætning i 2026. Selv om anlægsloven for motorvejen blev vedtaget i 2009, og sidste etape af motorvejen har indgået i flere partiers trafikudspil de seneste år, er det først nu, at der er en reel politisk aftale om at finansiere strækningen, der formentlig kan stå færdig omkring 2030. Den beslutning vil også ifølge socialdemokraterne sikre udvikling til lokalområdet - både i Hornsherred og i Vinge.