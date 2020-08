Rulleskøjterne fra Frederikssund har optrådt og dystet ved mange lejligheder. Her øver de før en tur til Spanien i 2018. Foto: Hans Jørgen Johansen

Rulleskøjteklub har mistet medlemmer til coronaen

Rulleskøjteklubben FRISK i Frederikssund har mistet medlemmer og får nu Covid- støtte til at hverve nye rulleskøjteløbere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Rulleskøjteklubben FRISK, der er hjemmehørende på Ådalens Skole i Frederikssund, har fået 25.000 kroner i støtte fra DIF og DGI's særlige COVID-19 sommerpulje. Bevillingen skal bruges til at fastholde nuværende og tiltrække nye rulleskøjteløbere til klubben.

- Efter en periode med stigende interesse for rulleskøjteløbet må vi desværre på bagkant af sommerferien konstatere, at det ikke har været muligt at fastholde mange af vores nyeste medlemmer, siger formand Frank Davidsen og fortsætter: