Royalt løb kostede deltagere

Frederikssund - 22. maj 2018 kl. 04:11 Af Casper Suk Thorlacius

2. pinsedag blev den 7. udgave af Triatlon Til Fordel For Børn afviklet i Slangerup. Arrangørerne måtte dog sande, at deltagertallet var en del lavere end sidste år, og en del af forklaringen skal findes i, at der samme dag blev afviklet Royal Run i landets fem største byer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sidste år deltog flere end 300 i det velgørende triatlon-løb i Slangerup, mens blot 214 deltagere havde meldt sig til løbet, som i år samlede penge ind til Make a Wish-fonden samt Børnehuset Siv i Farum.

- Der er ingen tvivl om, at vi har mistet deltagere i år, fordi der løbes Royal Run. Vi ved, at flere af de faste deltagere har meldt fra til vores løb i år, fordi de skulle løbe med i det løb, siger formand for Triatlon Til Fordel For Børn, Ken Riishede, som igen i år har arrangeret løbet med sine døtre Lisa og Natasha, hustruen Eva og de øvrige bestyrelsesmedlemmer Kasper Hindse og Lars Høgh-Hansen.

Det dalende deltagerantal til trods håber arrangørerne alligevel at nå en milepæl, når dette års overskud er gjort op.

I løbet af de første seks år med triatlon-løb har foreningen samlet cirka 820.000 kroner sammen, men det tal skulle gerne have syv cifre i år.

- Vi håber, at vi når en million. Det er selvfølgelig meget optimistisk, når man tænker på, at vi er en del færre med i år, men vi har fået rigtig mange flotte sporsorgaver og gode gaver til vores auktion, så vi håber, at det kan opveje de færre deltagere, siger Eva Riishede.