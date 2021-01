Se billedserie Rottehunden Amigo, der sammen med sit menneske Jeppe Kjær arbejder for Frederikssund Kommune, er på vej til at blive international stjerne. Kommunens Facebook-opslag om den firbenede rottefængers bedrift, at fange og aflive 48 rotter under et besøg på en landejendom, er nået ud til en kvart million mennesker. Foto: Frederikssund Kommune

Rottehund går viralt: Amigo ved at blive en stjerne

Frederikssund - 22. januar 2021 kl. 17:08 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Rottehunden Amigo, der jager rotter for Frederikssund Kommune sammen med sit menneske Jeppe Kjær, er på vej til at blive en international stjerne.

Kommunen publicerede forleden et opslag på sin Facebook-side om Amigos bedrift på en landejendom et sted i Frederikssund Kommune, hvor en silo var blevet tilholdested for rotter.

- Det er den ikke mere. På et enkelt besøg i siloen fangede og aflivede Amigo 48 rotter, hvilket er den hidtil største fangst på en enkelt aktion, skrev kommunen sammen med billedet af den dygtige hund med de nedlagte gnavere foran sig.

Det opslag har vakt enorm opmærksomhed og er vildt populært blandt Facebook-brugere, ja, faktisk er det gået vitalt, som man siger.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Opslaget er nået ud til over 300.000 Facebook-brugere, og det er blevet delt over 1000 gange. En lang række af de seneste kommentarer på opslaget er fra folk i Finland. Så man må da sige, at Amigo er på vej til at blive en international stjerne, fortæller kommunikationskonsulent Steven Rønnekamp Holst, Frederikssund Kommune, med et smil.

Frederikssund Kommunes Vej og Parkafdeling har i alt fire rottehunde, der hjælper rottefængerne med at fange og aflive rotter.

Det er iøvrigt ikke første gang, at Amigo soler sig i medierne. Frederiksborg Amts Avis og sn.dk var for to år på reportage med Amigo og Jeppe Kjær, og vi iler med at genudgive artiklen og billederne fra dengang, så du kan se rottehunden i aktion.