Lørdag aften blev to unge medarbejdere i ishuset Jægerspris Is udsat for væbnet røveri. Foto: Henrik Gregersen Foto: hgg

Send til din ven. X Artiklen: Røveri imod ishus med kniv og pistol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røveri imod ishus med kniv og pistol

Frederikssund - 27. juni 2021 kl. 16:58 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

To unge medarbejdere blev lørdag aften klokken cirka 19.45 udsat for et væbnet røveri, hvor der blev truet med kniv og pistol, da de var på job i ishuset Jægerspris Is på Hovedgaden i Jægerspris, oplyser vagtchef Camilla Priegel, Nordsjællands Politi.

De to røvere er to 16-18 årige drenge eller mænd, som begge var iført mørkt tøj og var mørke i huden, og de kørte fra stedet på gamle, mørke cykler.

Et vidne kørte efter de to røvere, men mistede dem af syne i følge vagtchefen.

Indehaverne af Jægerspris Is, Vagn Leon Jacobsen og Rikke Skov Jensen, fortalte søndag om røveriet i et opslag på ishusets Facebookside, hvor de appellerede til kunderne om kun at henvende sig med eventuelle spørgsmål til ejerne, så det unge personale bliver skånet.

- De er selvfølgelig rigtig chokerede over, hvad der er foregået, og det har været en rigtig ubehagelig oplevelse for dem begge, men de var så seje og gjorde præcis, hvad røverne bad om, skriver Vagn Leon Jacobsen og Rikke Skov Jensen i opslaget.

Her fremgår det, at politiet var hurtigt fremme på stedet med hundepatrulje og mandskab, og de sikrede sig spor, og de to indehavere takker »to vakse kunder« stort for at være fulgt efter røverne.