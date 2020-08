Den ovale bold i amerikansk fodbold er ikke altid lige så let at gribe, som det kan se ud, hvis man ser NFL på tv. Foto: Rudi Dalsgaard

Rødderne vokser igen hos Oaks

Sommertræning: Der er blevet arbejdet hårdt for at holde medlemmerne i gang henover coronapausen i Frederikssund Oaks. Det har betalt sig, og nu kan sæsonen bare komme an.

En lille gruppe nye ansigter - her i blandt et par seje piger - er dukket op til den åbne sommertræning hos Frederikssund Oaks. Og der skal lige tages luft ind, når man står og kigger på sidelinien, for det kan godt se lidt farligt ud, når spillerne trækker i sikkerhedsudstyret og ansigtsmimikken gemmes ind under en hjelm.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her