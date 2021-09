Rikke er Danmarks hurtigste 75-årige: 'Man bliver grebet af det almene vanvid'

En time, 59 minutter og 43 sekunder. Det var, hvad det tog 75-årige Rikke Lund fra Jægerspris at tilbagelægge de 21 km ved Copenhagen Half Marathon forrige søndag. Men trods titlen som Danmarks hurtigste i sin kategori, er det først og fremmest glæden ved at løbe i naturen som trækker

Så vidt så godt. Men med til historien hører også, at Rikke kan kalde sig for Danmarks bedste kvindelige løber i sin aldersklasse. Og det skal måske også nævnes, at Rikke havde pådraget sig en influenza, og derfor både var forkølet og havde feber, da hun løb de 21 kilometer forrige søndag.

"Det svarer til en kilometertid på ca. 5.40 minutter, og er en tid, som selv supermotionister i alle aldre og køn vil beundre, da to timers grænsen på halv Marathon regnes for adelsmærket for løbere," fortæller Ole Munch, der er formand i Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris, som Rikke repræsenterer.

Ved det nyligt afholdte Copenhagen Half Marathon løb 75-årige Rikke Lund fra Jægerspris de 21 kilometer på under to timer. Tiden blev en time, 59 minutter og 43 sekunder.

"Det er jo for sjov, jeg løber," siger Rikke og argumenterer for sin motivation; "Det er en billig sport. Man skal bare have skoene. Og man kan gøre det, lige når man vil. Jeg kan selv bestemme ruterne. Det er noget, jeg nyder helt vildt i vores natur. Jeg synes, vi bor i et meget smukt område."

Til gengæld har hun ikke noget imod at tale om Fjordlandets skønne natur, som hun bor midt i, og om, hvorfor hun har det bedst, når hun er fysisk aktiv. Det, uanset om det drejer sig om løb, lange vandreture, ridning, at skulle fra a til b på cyklen, eller, af mere praktisk karakter, når der skal tages fat om pæleboret, fordi der skal graves hegnspæle på matriklen i Over Dråby.

Præstationen er nu ikke noget, Rikke selv går så højt op i. Hun løber, fordi hun kan, og fordi hun holder af at være i naturen. Det skal der ikke gøres et stort nummer ud af, indikerer hun.

Mange gode minder

Er der en, som kender Jægerspris og omegn som sin egen bukselomme, er det Rikke. For der findes nok ikke den sti, hun ikke har betrådt, cyklet ad eller redet på. Rikke har boet i det hvide bindingsværkshus midt i Over Dråby stort set hele livet. Hun blev født der. Ja, hun har endda selv har smidt den seng ud, som hun blev født i. Huset rummer nemlig hele hendes liv i et tidsperspektiv. Historierne er mange, det samme er de gode minder. Nogle af dem omhandler Rikkes bedstemor;

"Min bedstemor hed Olga Thyra Eleonora Feldballe Buch og kom fra en stor gård i Jylland. Hun arbejdede som privatsygeplejeske, og var det kærligste menneske. Hun boede, hvor hun var ansat, og kom derfor kun hjem i weekenderne. Så lå min bedste i sin seng hele søndag formiddag, mens min mor rendte og serverede the og kaffe. Vi børn fik også kaffe med mælk og sukker. Og så lå vi hos bedste, som læste historier for os," mindes Rikke.

Hendes skolegang begyndte i Landerslev, hvor første og anden klasse var lagt sammen. Rikkes storesøster og bror gik på Femhøj Skole. Den var imidlertid for lille til de mange børn, så de måtte nøjes med at komme i skole hver anden dag. Derfor blev Sogneskolen bygget. Her nåede Rikke at gå, inden hun skulle på efterskole.

Det betyder, at med undtagelse af en kort årrække, så har Rikke boet i huset hele sit liv. Som 23-årig flyttede hun nemlig tilbage til barndomshjemmet, nu med sin ægtefælle Bjarne.

Vi spoler et godt stykke frem i tiden, til dengang Rikke og Bjarnes to børn var flyttet hjemmefra;

"Jeg begyndte at ride som 48-årig. I mange år havde jeg stået ved barrieren i ridehuset og set min datter ride. Jeg holdt meget af af omgås hestene. Så jeg begyndte selv på et rideskolehold. Jeg var ikke nogen dygtig rytter, men jeg holdt af det. På et tidspunkt fik jeg halvpart på to heste. Jeg havde så meget glæde af at ride ude i skoven," fortæller Rikke.

"Da jeg var 65 år, stoppede jeg med at arbejde. Et par år senere var mine to halvpartsheste gået til 'de evige jagtmarker'. Og selvom jeg holdt af hestene, vil jeg ikke betegne mig som et decideret hestemenneske, det var mere det med at komme ud i naturen og den friske luft, som trak i mig."

Rikke fortæller, hvordan rideturene nu blev afløst af lange vandreture. Tit i selskab med en tidligere rideveninde.

"Som pensionist havde jeg tid, og kunne godt finde på at gå så langt som til Jagthytten langt oppe i Nordskoven. Det er en tur på omkring 20 km. En dag skulle min veninde, som jeg fulgtes med, træne til Dannerløbet. Så mens vi gik, tog hun lige en spurt, og løb derefter tilbage til mig. Men det var lidt svært at tale sammen, så indimellem måtte jeg løbe op til hende, for at holde samtalen i gang, og for at høre hvad hun sagde.

Den første gang kunne jeg ikke løbe de få hundrede meter herfra og op til bussen, blandt andet fordi jeg har astma," fortæller Rikke og fortsætter;

"'Det kan du da lære,' sagde min veninde, så hun begyndte at træne mig til at kunne løbe lidt længere. Efter to måneder havde hun trænet mig op i at kunne løbe to kilometer uden at stoppe undervejs. Til at begynde med var jeg død, bare jeg havde løbet mellem to lygtepæle. Så sagde hun, 'det er fordi du starter alt for hurtigt Rikke', hvortil jeg svarede, 'det er fordi ellers er bussen kørt'." Rikke smiler.

Hun fortæller, at første gang hun løb to kilometer uden at stoppe, lå hun på sofa - en bagefter og var meget mere træt, end når hun nu løber en halv Marathon. Herefter begyndte hun at løbe i Hjerteforeningens Løbe - klub i Jægerspris.

"Jeg startede med begynderne, hvor vi i starten skiftevis løb og gik. Dengang havde jeg ikke nogle ambitioner om at kunne løbe langt. Men så kom Dannerløbet, og det er jo stort i Jægerspris. Jeg var blevet 69 år og havde på det tidspunkt løbet godt og vel et halvt år. 'Du kan da løbe fem kilometer,' sagde de. Jeg tænkte, at det skal jeg da ikke, når der står så meget publikum. 'Jeg tager tieren, der er ikke lige så mange som kigger på', sagde jeg. Så det gjorde jeg. Bagefter fik jeg at vide, at det da var meget godt, at en på min alder kunne løbe den på 56 minutter. Jeg tænkte, 'Nå, ja det var måske meget godt'."

Som 70-årig stillede Rikke op i Friløbet, der er en ti kilometer lang rute i indre København.

"Et ti kilometer løb omkring Kastellet og Amalienborg, det lød skønt, det gør jeg, sagde jeg til mig selv, og så var der taget hul på det med at stille op i løb. Siden fulgte Danner - løbets halv Marathon."

På spørgsmålet til, hvad der driver Rikke, svarer hun;

"Man bliver grebet af det almene vanvid, når man står i sådan en løbekø. Og når løbet er i gang, er der hele tiden nogen, som løber en lille smule stærkere end dig, som kan trække dig fremad."

Rikke summer lidt over spørgsmålet og tilføjer så;

"Jeg kan godt lide at løbe nogle lange ture. Det er det, der driver det. De fleste tirsdage løber jeg for mig selv, for vi bor sådan et smukt sted. Så løber jeg herfra og ud til Isefjorden ved Vesterstrand, og gennem Jægerspris Slot, gennem Slotshegnet og ud til Fasangården og videre til Vængetvej. Alene turen fra Isefjorden til Roskilde Fjord tager, selv for en gammel kone som mig, bare 20 minutter. På vejen hjem kan jeg finde på at løbe igennem Færgelunden, og så skal jeg også have lidt op-ad-bakke træning. Det sker også, at jeg løber ned til Kronprinsesse Marys Bro. Det er en god tur på cirka 14 -15 kilometer. Andre gange løber jeg ud til De gamle Ege. Nogle gange til Kongeegen og Jagthytten."

Rikke holder inde med beskrivelserne af hendes favoritløberuter i område, så konkluderer hun;

"Det er det, jeg har gjort. Andet har jeg ikke gjort. Jeg har tænkt, at i dag har jeg lyst til at løbe en lang tur, eller i dag har jeg ikke så meget tid, så bliver det bare en kort tur på fem en halv kilometer. Ned til stranden og tilbage igen. Man kan jo variere det i en uendelighed. Jeg har også en gang løbet ned til Skuldelev, fordi jeg kedede mig. Som regel løber jeg altid tre gange om ugen, men hvis jeg ikke har nået de lange ture, bliver det nok til fire gange om ugen. I alt løber jeg omkring 45 kilometer om ugen. Jeg løber ikke med puls ur eller andet. Men jeg er meget bevidst om, ikke at løbe mig selv ud, så jeg får skader. Jeg har det fint med at bruge seks minutter pr. kilo - meter. Og hvis man gør det kontinuerligt, så får man nogle gode rutiner."

Løbeklubben i Jægerspris er Rikke stadig en del af.

"Det er hyggeligt, der er altid nogle, man kan snakke med og løbe sammen med. Jeg løb for mig selv under Corona, men begyndte at løbe med igen i august måned. Men lige om lidt er det mørkt om tirsdagen, hvor der løbes intervaller, og jeg gider ikke løbe mellem lygtepælene, så der løber jeg for mig selv."

Vi skal til at runde af. Det gør indtryk, at Rikke, med få undtagelser, hele sit liv har boet i det samme hus i Over Dråby.

Med udsigt til markerne mod syd og gadekæret mod nord og omkranset af en stor, frodig have, er det nærliggende at tænke, at der må være en del at holde for Rikke og hendes mand, der begge har en alder, hvor mange vælger at drosle lidt ned, og indrette sig enklere. Men det fejer Rikke af vejen.

"Der er ikke for meget at holde. Nej, men min søn har da på et tidspunkt spurgt mig, hvor jeg vil hen, når jeg bliver gammel. Han bor tæt på Dyre- haven. Men jeg kommer nok ikke til at bo derinde. Jeg holder meget af Fjordlandet. Nede ved Roskilde er der smukt, eller på den anden side af van - det i Frederikssund, hvor der er S-tog. For mig betyder det noget, at der kun er en times rejse med S-toget for at komme ind til min familie."