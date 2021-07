Se billedserie Isabella Bech-Olsen på Dalvangs Lover Boy. Foto: Pia Lind

Rideklub satser stort, men vil stadig være lille

Som så mange andre foreninger i landet, kan Hornsherred Rideklub mærke dønningerne efter nedlukningen. For medlemmerne er faldet fra. Nu forsøger klubben at få dem tilbage gennem flere nye tiltag

Antallet af medlemmer i Hornsherred Rideklub tæller lige nu rundt regnet 20 hesteinteresserede. Men det tal skal fordobles, det fortæller klubbens formand Steffen Wied.

"Som alle andre idrætsforeninger under Corona har vi oplevet, at fordi der ikke var nogle aktiviteter, så forsvandt medlemmerne. Man kan jo ikke fortænke folk i, at de ikke vil betale for at være medlem af en klub, hvor der intet sker. Men dem skal vi have vundet tilbage plus en masse nye," siger Steffen Wied og tilføjer:

"Det er ikke fordi, vi ønsker at være en stor klub, for så forsvinder det intime, men vi vil da rigtig gerne op på omkring 40 medlemmer."

Tænkt nye tanker Den nuværende bestyrelse i Hornsherred Rideklub har eksisteret siden november 2020. Med andre ord er posen rystet, og der er tænkt nye tanker, om den gamle rideklub der blev stiftet i 1937.

"Det er sådan, at en rideklub skal leve af aktiviteter, og de tilskud vi får fra kommunen. Og som det er nu, gives der kun tilskud til juniorer. Derfor må vi tænke anderledes. Vi skal være meget mere udadvendte og have gang i tiltag, man ikke har haft gang i før," fortæller formanden. Han nævner aktiviteter som Derbyspring, en kombination af traditionel ridebanespringning og spring over terrænforhindringer, og Forhindsringscup, hvor det drejer sig om samarbejdet mellem hest og rytter.

"Her skal være plads til alle, både den seriøse rytter og dem som kan lide miljøet, det vil sige frisk luft og motion og ikke mindst det givende samvær med heste. Men vi vil gerne have flere voksne ryttere ind i klubben. Derfor målretter vi nogle aktiviteter specifikt til dem og også til dem, som ikke nødvendigvis tiltrækkes af spring og dressur," siger Steffen Wied og tilføjer;

"Lige nu er vi Tordenskjolds soldater. Vi er meget afhængige af frivillige. Vi er fem i bestyrelsen, og kan ikke lave det hele, derfor må vi trække på medlemmerne, men da de også skal deltage i stævner, kunne vi godt tænke os, hvis der var nogle ældre medborgere, som måske kunne have lyst til at give et nap med. Måske nogle tænker, at det kunne være rigtig sjovt at blive en del af fællesskabet i en rideklub. Socialt får man jo en tilknytning til klubben, udover at man vil kunne hjælpe til," siger Steffen Wied, der peger på de mange ressourcer, der findes hos ældre, som måske har lyst til frisk luft, og som samtidig kan få følelsen af, at der stadig er nogle, der har behov for dem.

Misvisende Navnet Hornsherred Rideklub er i dag en smule misvisende, for klubben, der oprindeligt så dagens lys i Lyngerup, ligger i dag på Lundehøj Ridecenter i Græse.

"Her er vi blevet taget godt imod og har fundet os rigtig godt til rette. Stedet har nogle fine faciliteter, som passer godt til klubbens aktiviteter. Flere af klubbens medlemmer har egen hest, som er opstaldet på Lundehøj, hvor klubben har lejet sig ind. Selv rider formanden ikke. Det gør hans hustru til gengæld, ligesom hun også er involveret i rideklubben som kasserer.

"Vi kommer fra en gård på Midtsjælland, hvor vi opdrættede Oldenborgere (En gammel Dansk hesterace, red.) I dag bor vi i Jyllinge," fortæller Steffen Wied. Læs mere om klubben på www.hornsherredrideklub-hhr.dk