Revy åbner billetsalg

Foto: Mathias Rasmussen

Frederikssund - 21. juli 2019 kl. 06:28 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom februar kan virke som langt ude i fremtiden, er salget af billetter til Jægerspris Revyen 2020 netop startet, og revydirektør Lukas Birch fortæller, at der ikke gik længe, før de første allerede var solgt.

- Jeg tror kun, vi nåede at have salget online i måske 10 minutter, før vi havde solgt de første seks billetter, siger han og uddyber:

- Derudover kan jeg se, at folk deler og kommenterer rigtig meget på nyheden på de sociale medier, og det er jo fantastisk at se al den opbakning. Det gør bare det hele den del sjovere at lave.

Revydirektøren fortæller, at de valgte at sætte billetterne til salg allerede nu for at gøre folk opmærksomme på, at revyen er kommet for at blive.

- Vi lavede revy tilbage i 2017, og så holdt vi en pause og var først tilbage på scenen i 2019. Så der var mange, der troede, at vi ikke ville lave det i år, og vi vil gerne vise folk, at det her nu er en tilbagevendende, årlig tradition, siger Lukas Birch.

Igen næste år vil Anna Karin Broberg og Lukas Birch selv indtage manegen og Michel Castenholt vil tage instruktørstolen, mens Christian Berg som noget nyt vil stå for musikken.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med det hold, vi har fået samlet. Det er jo en lille produktion med et lille hold, og her har vi ikke otte dansere til at bakke os op, vi selv er hele revyen, så det glæder mig, at det er netop disse mennesker, jeg skal arbejde sammen med, siger Lukas Birch.

Jægerspris Revyen vil som udgangspunkt blive vist fra 1. til og med 16. februar 2020 på Jægerspris Billetter kan købes via www.jas-teater.dk.