Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Frederikssund Kommune omgående at indføre midlertidige restriktioner for besøg på omsorgscentre og rehabiliteringsafdelingen.

Restriktioner for besøg på plejehjem

Frederikssund - 01. december 2020 kl. 15:50 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

På grund af en gevaldig stigning i smittetallet har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Frederikssund Kommune omgående at indføre besøgsrestriktioner på omsorgscentre og Rehabiliteringsafdelingen.

De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale omsorgscentre, Rehabiliteringsafdelingen og private plejehjem indebærer:

- At besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation eller hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren.

- At besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende samt yderligere to faste nære pårørende), dog højst to ad gangen.

- At besøg i andre situationer end de ovenstående skal foregå på udendørs arealer.

Besøgsrum etableres De kommunale omsorgscentre er allerede nu i gang med at lave besøgsrum med mere.

Beboerne kan fortsat forlade omsorgscentre og gå ture eller besøge pårørende.

Der indføres de samme restriktioner på private plejehjem som Attendo og Lykke Marie.

De midlertidige besøgsrestriktioner træder i kraft med det samme, og det vides endnu ikke, hvor længe de vil være gældende.

Stor stigning i smitte Årsagen til besøgsrestriktionerne er den store stigning i smittetallet, der er sket henover weekenden den 28. og 29. november. Tirsdag den 1. december klokken 14 var smittetallet for Frederikssund Kommune på 71 nye smittede borgere de seneste syv dage. Det giver et incidenstal på 157,4 positive tilfælde per 100.000 borgere de seneste syv dage.

- Vi har indenfor den seneste uge heldigvis ikke haft nogle smittede indenfor ældreplejen, hverken borgere eller personale. Men nu indføres de her midlertidige restriktioner for at passe på ældre og svage borgere, fortæller Charlotte Bidsted, chef for Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune.

En lang række kommuner har haft samme restriktioner for plejehjemsbesøg i et stykke tid, mens de først gælder nu i Frederikssund Kommune, fordi smitten er stigende.