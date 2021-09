Se billedserie Tino Stott har drevet restauranten i 34 år, men nu står stedet tomt. Tilbuddet er enten at overtage restauranten med plads til 130 gæster eller købe hele huset. Foreløbig går det trægt med at finde en ny ejer. Foto: Birgitte Masson

Restaurant med unikt vue venter stadig på ny ejer

Frederikssund - 23. september 2021 kl. 07:29 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Skønne omgivelser tæt på strand og havn er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Restaurant venter fortsat på ny ejer.

Kulhuse Kro på toppen af Hornsherred er ikke sådan at komme af med, selvom den ligger tæt på strand og havn. Restauranten har været til salg siden foråret, og nu er mægler klar til at forhandle prisen. Som noget nyt er det også muligt at købe hele bygningen - eksempelvis med henblik på at etablere ferielejligheder på adressen.

Den smukt beliggende restaurant med udsigt ud over fjorden er i mange år blevet drevet af Tino Stott. Han købte bygningen for 34 år siden, og han har i 34 år drevet Kulhuse Kro som sommerrestaurant. De sidste mange år med en lejer i form af et pizzaria og et ishus i stueetagen af den i alt 421 kvadratmeter store ejendom - bygget i 1954.

I foråret satte Tino Stott restauranten til salg, og en erhvervsmægler med speciale i at sælge restauranter, Carsten Flintegaard fra mæglervirksomheden Restaurantionssalg fik til opgave at sælge restauranten som en såkaldt afståelse.

300.000 kroner For 300.000 kroner i »afståelse« til Tino Stott og med en månedlig husleje på 15.000 kroner kunne man overtage og drive Kulhuse Kro på førstesalen af bygningen. Sådan lyder salgsmaterialet stadig.

Carsten Flintegaard mener, at Kulhuse Kro har et stort potentiale.

- Beliggenheden er unik, og restaurantens køkken er blevet renoveret for nylig, blandt andet med nyt gulv. Så der skal ikke nødvendigvis gøres så meget. Der mangler spisesteder i området, og på Hornsherred er der rigtig mange sommerhuse ejet af folk fra Hovedstaden, som er vant til at gå ud at spise. Kundegrundlaget for at drive restaurant i området er i høj grad til stede. Ret sikkert også med udvidede åbningstider, hvor der er åbent i weekenderne året rundt, mener Carsten Flintegaard.

Flot omsætning Han underbygger sine ord ved at fortælle, at Kulhuse Kro de forgange år som sommerrestaurant har haft en flot stor omsætning om året på omkring to millioner kroner efter moms.

Når det er sagt, så konstaterer Carsten Flintegaard også, at restauranten nu har stået tom i en række måneder hen over sommeren, uden at nogen rigtigt har vist deres interesse for at overtage stedet. Carsten Flintegaard nævner, at prisen kan forhandles.

Kan forhandles - Kommer man og siger, at man gerne vil overtage restauranten, men kun vil betale 10.000-12.000 kroner i leje om måneden, taler vi om det. Der kan eventuelt aftales en startleje den første tid, siger han.

Carsten Flintegaard og stedets ejer Tino Stott har også et andet tilbud, der netop er lanceret.

Ferielejligheder - Vi har for nylig sat hele bygningen til salg for 3,5 million kroner. Så overtager man hele stedet - og også husets lejer i form af ishuset i stueetagen, der betaler 120.000 i leje om året. Den mulighed har flere potentielle købere efterspurgt.

- Der skal være erhverv på adressen, det kan ikke fraviges, men det er en mulighed eksempelvis at bygge huset om til ferielejligheder. Lejeren i stueetagen har et års opsigelse, men herefter er man som køber af huset frit stillet, gør Carsten Flintegaard opmærksom på.