Rasmus M. Rasmussen er glad for valget om at tilbyde à la carte menu, som han mener reddede restauranten. Foto: Nikolai Rosler Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Restaurant Kalvø har fundet sit spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restaurant Kalvø har fundet sit spor

Frederikssund - 14. september 2021 kl. 05:14 Kontakt redaktionen

Af Nikolai Rosler Jørgensen

Det er ikke mere end fire måneder siden, at selskabsrestauranten på Kalvøen åbnede op for en permanent à la carte menu, men omvæltningen har vist sig at være det helt rigtige valg.

For med mange gæster henover sommeren, så har det nye koncept reddet restauranten fra at dreje nøglen helt om.

- Vi kan se folk i byen er glade for at komme her og spise, så jeg mener at vi har fundet vores spor. Jeg tror ikke vi havde været her i dag uden at vi havde ændrede konceptet, fortæller Rasmus M. Rasmussen, der har stået i spidsen for den daglige drift af Restaurant Kalvø siden 2012.

Men selvom det for det meste er gået godt, så er det en stor omvæltning at gå fra udelukkende at have fester og arrangementer til kun at tilbyde à la carte til nu at have det hele.

- Lige pludselig er man afhængig af at der kommer folk ind fra gaden eller booker bord på dagen, hvor vi før vidste hvad der lå af bookinger hele sæsonen, siger Rasmus M. Rasmussen.

Den store omvæltning medførte da også nogle uheldige fodfejl i begyndelsen.

- En dag siger systemet at vi får 18 gæster, så vi regner ikke med at der vil være så travlt og bemander derfor derefter. Men ud af det blå blev vi oversvømmet med bookinger og ender med at have omkring 60 til mad, hvilket desværre medførte alt for lange ventetider for nogle af gæsterne, fortæller Rasmus, der trods alt har lært af begynderfejlen.

Pas på dugen Det nye koncept krævede et nyt køkken og flere investeringer, der skulle skrabes op fra en allerede drænet kistebund.

Men noget af det, der især overraskede forpagteren ved at drive en à la carte-restaurant er de mange små udgifter, der hober sig op.

- Vi bruger overraskende mange penge på duge. Det er lidt vildt, men hvis en gæst kommer ind og bestiller en æggemad og en cola, men spilder på dugen, så går vi stort set i nul, siger Rasmus M. Rasmussen med et glimt i øjet.

Rasmus er da også hurtig til at fjerne dugen fra bordet, så kaffekoppen ikke laver mærker, når avisen møder ham på restauranten.

Borde, der ikke kræver dug, står højt på ønskelisten.

Mangler hænder Mens vi bevæger os ind i efteråret, har restauranten igen åbnet op for arrangementer og fester, som de fremover vil tilbyde, mens de samtidig holder fast i à la carte menuen.

Det betyder dog, at en pukkel af arrangementer, der blev booket så langt tilbage som 2019 nu skal afvikles.

- Vi har faktisk valgt at sætte vores à la carte på pause i september, fordi vi er blevet væltet med konfirmationer og andre arrangementer, men vi åbner igen op for menuen i oktober og kører fremadrettet med en

balance af de to, fortæller Rasmus M. Rasmussen.

Den helt store synder er mangel på hænder, som Restaurant Kalvø som så mange andre i branchen lider under.

- Dem vi desværre måtte opsige i forbindelse med corona har været ude og finde andre jobs, så dem får vi ikke bare lige tilbage, siger forpagteren, der er ked af at restauranten er nødt til at sætte à la carte menuen på pause i en måned, men forsikrer at den vender stærkt tilbage til oktober.