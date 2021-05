Visionen er flot. Men måske må speedwaybanen droppe planerne om at etablere en international bane i kombination med et stort udendørs koncertsted. Illustration: Slangerup Speedway Center

Ren jord giver grus i maskineriet: Vision for speedwaybane møder modstand

Slangerup Speedway Centers flotte vision om at etablere Grønne Colosseum, en kombination af en international speedwaybane, et udendørs koncertsted og et hjemsted for en vifte af kommunens foreninger, møder modstand.

Der er kommet grus i maskineriet for Slangerup Speedway Center. Den flotte vision om at bygge om og etablere en international speedwaybane, et udendørskoncertsted og et hjemsted for en vifte af kommunens foreninger er stødt på problemer.