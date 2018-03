Rektor: - Vores klassekvotient holder

- Det drejer sig om to klasser på 2. årgang, hvor der er 29 elever i hver. Men forklaringen er, at vi har tre udvekslingsstudenter i de klasser, og dem er man dispenseret for. Så trækker man dem fra, har vi ikke for mange elever i klasserne, siger rektoren, som ærgrer sig over, at det kan se ud som om, at Frederikssund Gymnasium ikke lever op til sine forpligtelser.