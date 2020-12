Rektor: Ikke en mavepuster som i foråret

Heidi Post Dam, der er formand for Frederikssund Campus og rektor på U/Nord, føler, at ungdomsuddannelserne står godt rustet til endnu en nedlukning fra på onsdag.

Eleverne skal vænne sig til igen at starte op for Microsoft Teams, Google Meet, Zoom og andre platforme til virtuel undervisning.

- Vi kommer til at forsætte med det almindelige skema, bare hjemmefra og virtuelt. Vi har haft en række prøvedage for at være klar og rustet til netop denne situation, så vi forventer ikke, at der bliver nogen slinger i valsen, siger Heidi Post Dam til Lokalavisen Frederikssund.

Selvom Frederikssunds ungdomsuddannelser står godt beredt til en ny omgang nedlukning, er det dog ikke uden konsekvenser.

- Det er ikke en mavepuster på samme måde, som det var i foråret. Vi er ikke så bekymrede, men det er selvfølgelig mega ærgerligt, at vi igen skal ty til virtuel undervisning. For de unge mennesker er det sociale samvær meget vigtigt, og rent fagligt er der også fag, som kan lide under at blive afholdt virtuelt, eksempelvis sprogfag, siger Heidi Post Dam.