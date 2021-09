"De kommende beboere glæder sig til at flytte ind, og så er der mange, som glæder sig over at få lukket et hul i bybilledet, som tidligere var meget kedeligt at se på," siger direktør i RR Bolig Joakim Rasmussen. Foto: David Foli

Rejsegilde: Første fase af Fjordbredden fejret

"Det var en kanon dag, med både besøg af over 30 fremtidige beboere i ejendommen, tre byrådsmedlemmer, to ejendomsmæglerkæder, totalentreprenøren, håndværkere og familie og venner af huset, " lyder det fra direktør i RR Bolig, Joakim Rasmussen.

"Særligt de mennesker, som i fremtiden kan kalde Fjordbredden deres hjem, var fantastiske at have på besøg. Det var den første mulighed for dem, for at se deres nye lejlighed. Og flere mødte også deres nye nabo for første gang."