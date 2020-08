Regnbueflag foran rådhuset

»Frederikssund Kommune bør gå i den modsatte retning og markere, at vi arbejder for, at alle skal have lov til at være dem, de er - uanset køn, alder, seksualitet, etnicitet, religiøsitet eller funktionsnedsættelse. Alle har ret til at bestemme over deres liv, deres krop og deres seksualitet,« skriver Radikale Venstre.