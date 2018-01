Region Hovedstadens klogeste 6. klasse

- Jeg er dybt imponeret over dem, og hvad de kan. Alene det at sidde på en scene og være så cool, når man skal svare. Jeg vidste godt, at de var dygtige. Men at have så meget mod, er fantastisk, siger Søs Lund, der er klasselærer for 6.a.