Regentparret byggede bro

Frederikssund: Dronning Margrethe og prins Henrik besøgte Frederikssund Kommune i anledning af 200-året for den unge købstad den 10. september 2009. Regentparret blev modtaget ved Frederikssund Rådhus, hvor dronningen gav sig tid til at trykke hånd med plejehjemsbeboere i kørestol (billedet). I et syv timer langt besøg byggede parret bro ved at køre i åben karet ledsaget af Gardehusarregimentet på begge sider af Roskilde Fjord eller hver for sig i kronebiler til Frederikssund Museum, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens Museum, Haldor Topsøe, Topsil, HC Handelscenter, senioraktivitetscentret Lundebjerggård, Kingoskolen og Slangerup Kirke.