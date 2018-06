Folketingskandidat Rasmus Stoklund (S), der stiller op i Frederikssundkredsen, talte tirsdag ved Grunlovsmødet på Metalskolen i Jørlunde. Foto: Maj-Britt Holm

Rasmus Stoklunds grundlovstale: Vi skal værne om Morten Korch-idyl

Frederikssund - 05. juni 2018

Vi skal tage hårdt fat på problemer med kriminelle bandemedlemmer fra udlandet. Det skal i fremtiden være betydeligt sværere at få dansk statsborgerskab, og vi skal ikke dukke os af frygt for en ny Muhammedkrise med Mellemøsten, men turde gennemføre aldersgrænse for omskæring på 18 år, som et flertal af borgerne ønsker.

Det gælder, hvis vi vil bevare Morten Korchs Danmarks-idyl om, at her er trygt og harmonisk, for vores børn og børnebørn.

Sådan lød nogle af budskaberne i den socialdemokratiske folketingskandidat Rasmus Stoklunds grundlovstale på både Metalskolen i Jørlunde og ved Herregårdsmuseet Selsø Slot i Hornsherred grundlovsdag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Rasmus Stoklund nævnte, at der i Slangerup har været eksempler på børn fra 8. og 9. klasse, som blev rekrutteret til at købe stoffer for kriminelle bander.

- Banden Loyal to Familia har fra både København og Slangerup haft sine lange, slimede fangarme ude, sagde Rasmus Stoklund, der pegede på, at forældrene tog hurtigt affære i samarbejde med skole, kommune og politi, og de startede en lokal afdeling af Natteravnene, hvor 32 voksne nu skiftes til at gå rundt i byens gader, så Slangerup fortsat er en tryg by at lade sine børn vokse op i.

- For mig viser erfaringerne fra Slangerup, hvor vigtigt det er, at bandernes fangarme amputeres, så snart man ser dem komme snigende. Ellers ved vi godt, hvad der sker: Skud, knivstikkerier og ødelagte fremtidsmuligheder, påpegede han.

I følge folketingskandidaten kommer mange kriminelle bandemedlemmer fra udlandet, og ikke-vestlige indvandrere er markant overrepræsenteret i fængslerne.

- Hvis ikke vi tager hårdt fat om det problem, så kan vi godt vinke farvel til den tillid og den fællesskabsfølelse, der kendetegner Danmark, fastslog Rasmus Stoklund, der erklærede, at vi bør glæde os over, at mange bandemedlemmer i dag er bag lås og slå, fordi det sikrer retfærdighed for ofre for forbrydelser.

Vi så med Muhammedkrisen og angrebene ved Krudttønden og Synagogen, at ytringfriheden er presset, men ifølge Rasmus Stoklund gælder det også, når intolerante fundamentalister gør det for farligt at lade optoget for Copenhagen Pride, der skulle aftabuisere homoseksualitet, gå gennem Nørrebro.

- Der er altid noget med, at der desværre er vejarbejde netop den dag, sagde socialdemokraten, der også mente, at frygt for ny Muhammedkrise fik fem ministre i april i år til at afvise borgerforslaget om en aldersgrænse på 18 år for omskæring af drenge.

- I stedet for at beskytte drengene, dukker vi os, påpegede han. Vi accepterer, at vi ikke kan lovgive som otte-ni ud af 10 danskere ønsker, fordi vi er bange for at få ballade med Mellemøsten, lød det fra Stoklund, der mente, at danskerne dermed bliver som medløberne i skolegården, der mobber de svageste af frygt for selv at blive ofre.

Vi har givet statsborgerskab til alt for mange, som ikke er interesseret i Danmark og ønsker demokratiet afskaffet, eller rejser til Syren for at kæmpe for Islamisk Stat, påpegede folketingskandidaten.

Men det må ikke gå ud over indvandrere, der opfører sig ordentligt og føler sig hjemme i Danmark.

- Vi skal insistere på farveblindhed. Ellers skubber vi folk fra os, sagde Rasmus Stoklund, som også opfordrede til, at vi skal tage truslerne mod trygheden og tilliden alvorligt, men samtidig glæde os over friheden og livet.