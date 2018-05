Se billedserie Folketingskandidat Rasmus Stoklund (S) i Frederikssundkredsen talte på Metalskolen i Jørlunde og i Målerhuset i Frederiksværk for, at det skal være slut med skattelettelser og nedskæringer i den offentlige sektor, fordi der skal leveres kvalitet. Foto: Simon Fals

Rasmus Stoklunds 1. maj-tale: Sæt pris på den danske velfærdsmodel

Frederikssund - 01. maj 2018 kl. 14:27 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det må være slut med skattelettelser og slut med nedskæringer i det offentlige, for det er nødvendigt med finansiering, når den offentlige sektor skal levere kvalitet. Og det er slut med, at en Moderniseringsstyrelse ændrer på arbejdsvilkår, uden at der har været overenskomstforhandlinger og slut med at tale om de offentlig ansatte som grådige.

Sådan lød budskabet fra Socialdemokraternes folketingskandidat Rasmus Stoklund, da han tirsdag talte ved 1. maj-møderne på Metalskolen i Jørlunde og i Målerhuset i Frederiksværk.

- Vi er alle afhængige af, at dygtige og dedikerede mennesker også i fremtiden vil arbejde i vores fælles institutioner.

Det offentlige og det private er hinandens forudsætninger, og ingen sidder som bekendt forrest eller bagerst på en karrussel. Vi er på den sammen, sagde Rasmus Stoklund, der pegede på, at den offentlige sektor også i fremtiden skal nyde stor opbakning i befolkningen, og at de fælles institutioner er med til at gøre Danmark til et godt land at leve.

Rasmus Stoklund refererede til, at Børsen skrev den 3. april, at Lars Løkke og Co. har sat skatten ned med 14,6 milliarder kroner, siden de kom til i 2015, og at fordelingen ikke har haft en synderlig social profil.

Han genopfriskede i kølvandet på overenskomstforhandlingerne historien om humlebien, som Danmark fra tid til anden sammenlignes med.

- Den offentlige sektor er humlebiens krop. Den private sektor dens vinger. Og ganske som med vores danske velfærdsmodel, som der er folk, der ikke tror på - ja, så er der også folk som ikke tror på humlebien, sagde han med adresse til, at Venstre, Cepos, Liberal Alliance og »andre højrefløjsideologer« mener, at den offentlige sektor og de høje skatter er for dyr og dårlig og trækker os mod afgrunden.

- Men de tager fejl. Ganske som den franske insektforsker, som ikke troede på humlebier, sagde han og fremhævede, at det store amerikanske erhvervsmagasin Forbes, Verdensbanken og andre store institutioner konkluderer årligt, at Danmark er et af verdens bedste lande at leve i og drive forretning i.

Han nævnte også, at eksporten går strygende, og selv om Danmark kun er et miniputland, har vi virksomheder, der gør sig gældende verden over, fra Lego til Novo og Danfoss, men også lokale firmaer som Haldor Topsøe, Mountain Top, Mille Foods og Nordisk Stål, ligesom en lang række små håndværksvirksomheder leverer service og vedligeholdelse.