Ramt af Corona, nedlukning og nethandel: Centers værdi daler 29 mio. kroner

Trods kompensation til lukkede butikker, vil nedlukning kunne ses på centrets bundlinie, når regnskabet præsenteres

Frederikssund - 24. april 2021 kl. 14:00 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Mens boligpriserne tordner i vejret landet over, er situationen lige omvendt, hvis man ejer et indkøbscenter.

Ændrede indkøbsvaner og en corona-pandemi i tillæg har sendt værdien af flere storcentre landet over nedad.

Det må også Agat Ejendomme, den blandt andet ejer indkøbscentret Sillebroen i Frederikssund sande.

For andet år i træk betyder Corona-nedlukningerne nemlig ikke bare tabt omsætning, men også at centrets markedsværdi er faldet.

Mens centrets værdi blev nedskrevet med 55 millioner kroner i 2021, vil det være nedskrevet med yderligere 29 millioner kroner, når Sillebroens regnskab senere på året offentliggøres.

Det fremgår af årsrapporten fra Agat Ejendomme;

Her fremgår det også, at 'resultatet i 2020/21 er langt fra tilfredsstillende og præget af, at værdiansættelser af butiksejendomme er fortsat i nedadgående retning, at lejeindtægterne, særligt den omsætningsbestemte del, i koncernens ejendomsportefølje er væsentlig under forventet, og at hensættelser til tab på debitorer er på højeste niveau i flere år."

For Sillebroens vedkommende betyder de faldende værdiansættelser for butiksejendomme og storcentre, at Sillebroens værdi siden 2017 er nedskrevet fra 716 millioner kroner til nu et stykke under 500 millioner kroner.

"Det er et udtryk for, hvad vi på et kvalificeret grundlag mener, aktiverne er værd, og der er tale om en nedskrivning, som ikke har likviditetseffekt," konstaterer direktør Robert Andersen fra Agat Ejendomme:

"Specielt det seneste år vil man kunne se, at alle landets storcentre er relativt hårdt belastet. Man mangler nogle indtægter på bundlinien, for trods kompensationsordninger for butikkerne har det betydet færre lejeindtægter - ikke mindst fordi en række butikker foruden en basisleje har en omsætningsbestemt leje, som med lukkede butikker ikke kommer ind. Når de penge mangler på bundlinien, betyder det selvfølgelig noget for værdiansættelsen," siger Robert Andersen og uddyber:

"Vi må samtidig konstatere, at investorernes forventninger til afkastet på en sådan type aktiv er højere nu end tidligere, og også dette forhold påvirker værdiansættelsen i nedadgående retning."

Han understreger dog, at Agat Ejendomme fortsat har tillid til, at man kommer ind i en mere 'normal' udvikling igen. Også selv om Coronaen ikke bare har påvirket bundlinien men også betydet, at to butikker i Sillebroen ikke har overlevet den langvarige Corona-nedlukning:

"Vi tror på, at med udrulningen af vaccinationsprogrammet, så undgår vi en ny nedlukning. Det giver mulighed for at fokusere på den udvikling, som er affødt af nødvendighed; et center skal ikke fremadrettet være tre fjerdedele tøjbutikker. Der har nettet fået en større rolle, men de fysisk butikker og nettet har og får en indbyrdes afhængighed, hvor det bliver naturligt med omsætning gennem begge kanaler. Et center skal i fremtiden være et sted, hvor man kan få klaret indkøb af daglige fornødenheder, opleve den kvalificerede og personlige service i udvalgsvarebutikker og samtidig underholdning og oplevelser med varierede spisesteder, fitness og biograf. Centrene har bestemt en stor rolle fremadrettet, og lige nu glæder vi os over, at centrene er genåbnet."

