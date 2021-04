Radikale folketingsmedlemmer- og kandidater inviterede onsdag til uformelt møde om Frederikssundmotorvejen hos Roth North Europe i Frederikssund. Her ses fra venstre Andreas Steenberg (R), borgmester John Schmidt Andersen (V), Martin Lidegaard (R), radikal spidskandidat i Halsnæs Jesper Kirkeby Andersen og ledere af tre Frederikssund-virksomheder Morten Voss fra Roth North Europe, Peter Kyster fra 3Byg og Kim Hedegaard fra Haldor Topsøe. Foto: Allan Nørregaard Foto: Maj-britt Holm

Radikale lover at gå med i aftale om motorveje

Frederikssund - 21. april 2021 kl. 16:23 Af Maj-Britt Holm

Radikale Venstre vil gå med i en infrastrukturaftale om tredje etape af Frederikssundmotorvejen og en opgradering af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød samt forbedringer af den kollektive trafik.

Sådan lød det, da Radikale Venstres medlem af Transportudvalget Andreas Steenberg og partiets næstformand Martin Lidegaard, folketingsmedlem valgt i Nordsjælland, onsdag besøgte gulvvarmefirmaet Roth North Europe i Frederikssund.

Virksomhedslederne Kim Hedegaard fra Haldor Topsøe, Morten Voss fra Roth North Europe og Peter Kyster fra 3Byg deltog også sammen med Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V), byrådsmedlem Maria Katarina Nielsen (R) og Peter Bo Andersen, direktør Frederikssund Erhverv.

De to radikale folketingspolitikere havde taget turen til Frederikssund for at rydde enhver tvivl om partiets holdning til de to motorvejsprojekter af vejen. Før påske udtalte Radikale Venstres transportordfører Rasmus Helveg Petersen offentligt, at partiet ikke ville støtte motorvejene, fordi partiet prioriterer at bekæmpe støj og styrke togtrafik.

Men der er råd til både at forbedre forhold for både erhvervslivet og pendlere med nye motorvejsstrækninger i Nordsjælland og samtidig at styrke den kollektive trafik, mente Andreas Steenberg, der er chefforhandler for Radikale Venstre i de politiske forhandlinger om Danmarks infrastrukturprojekter frem mod år 2035.

- Det er ikke et enten eller. I regeringens infrastrukturplan er der råd til det hele. Vi har i sinde at indgå i en aftale om begge motorveje, og vi vil også investere i et vendespor på Ny Carlsberg Station, så der kan komme 10 minutters drift på S-tog i Frederikssundfingeren, forklarede Andreas Steenberg, som erkendte, at hvis partiet var tvunget til at vælge mellem enten motorveje eller kollektiv trafik, ville sidstnævnte løbe med sejren.

De to radikale folketingsmedlemmer fastslog, at Radikale Venstre stemte for anlægsloven for Frederikssundmotorvejen i 2009.

Andreas Steenberg argumenterede desuden, at en færdiggørelse af motorvejen var en forudsætning, da Frederikssund Byråd i 2012 fik og takkede ja til et tilbud om, at en ny bro over Roskilde Fjord skulle være en betalingsforbindelse - noget han er klar over er upopulært i dele af lokalsamfundet i dag.

- Frederikssundmotorvejen er et af de projekter, som der er lavet VVM-undersøgelse for. Så det er hurtigt at gå til, påpegede han.