Rådgiver i skandale-projekt vil betale millioner tilbage

Nu kan nogle af de mange millioner kroner, som Frederikssund kommune har brugt på rådgivning i Vinge-projektet, være på vej tilbage til kommunekassen.

Der skriver DR København.

Advokatfirmaet Horten, der rådgav kommunen om aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard, som siden faldt på gulvet, tilbyder nemlig at betale 8,75 millioner kroner af sit honorar tilbage.

Det fremgår af et lukket punkt på økonomiudvalgets dagsorden, som DR P4 København har set.

Det tilbudte beløb gælder både betalte fakturaer og fakturaer, der endnu ikke er betalt, og forvaltningen har indstillet til politikerne, at de siger ja til tilbuddet. Der kan være flere grunde til tilbagebetalingen, siger Bent Greve, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet:

- Man er klar over, at man har givet noget rådgivning, der ikke har givet det resultat, man har lovet, det skulle give, siger Bent Greve til DR P4 København.

Samtidig mener han også, det handler om at betale tilbage med det samme, så man undgår en evt. erstatningssag. Horten har ydet juridisk rådgivning til Frederikssund kommune i forbindelse med etableringen af Vinge Centrum gennem flere år. Advokatfirmaet er betalt i alt 28,8 millioner kroner i honorering.

Tilbagebetalingen siger også meget om, at Vinge-projektet nok ikke bliver flyvefærdigt lige med det samme, vurderer Bent Greve:

- Der vil blive brug for nye overvejelser i forhold til, hvad der skal til for, at projektet kommer videre. Man bliver nødt til at starte om ikke forfra, så i hvert fald tæt på, siger Bent Greve til DR P4 København.

Horten vil ikke udtale sig om sagen, men skriver til DR P4 København, at de ligesom kommunen er rigtig kede af, at det ønskede resultat endnu ikke er nået, og at de også derfor er åbne for en dialog med kommunen om, hvilken betydning det manglende resultat skal have for honoreringen.

DR P4 København har forsøgt at få en kommentar fra flere medlemmer af Frederikssund kommunes økonomiudvalg, men de har ikke ønsket at udtale sig om honoraret, da det er et punkt på en lukket mødedagsorden.