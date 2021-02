Nu bliver det igen muligt at inddrage et museumsbesøg i undervisningen for 0. - 4. klasse i Frederikssund kommune. ROMU åbner tre af sine besøgssteder heriblandt Frederikssund Museum Færgegården. Foto: ROMU

Send til din ven. X Artiklen: ROMU åbner for de yngste elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ROMU åbner for de yngste elever

Nu bliver det igen muligt at inddrage et museumsbesøg i undervisningen for 0. - 4. klasse i Frederikssund kommune. ROMU åbner tre af sine besøgssteder herunder Frederikssund Museum Færgegården

Frederikssund - 08. februar 2021 kl. 19:01 Kontakt redaktionen

Det er ikke kun skolehungrende børn og deres forældre, der glæder sig over regeringens udmelding den 1. februar, om at de yngste skoleelever kan vende tilbage til klasselokalerne.

Også i ROMU, hvor alle besøgssteder i ugevis har været lukkede, var det en særdeles glædelig nyhed. Den betyder nemlig, at museumsorganisationen igen kan invitere netop de yngste elever ind på Frederikssund Museum, Færgegården, under særlige forholdsregler naturligvis.

"Det er et skønt lyspunkt i en ellers hård tid", fortæller Louise Dahl Christensen, museumsinspektør med ansvar for læring og undervisning.

"Eleverne har i ugevis måttet holde sig hjemme i nogle ret ensformige rammer. Men nu får de mulighed for, ikke alene at komme hen og være sammen på skolen igen, men også at komme ud i verden og få nye indtryk på ellers lukkede museer. Og vi er så klar til at modtage dem".

På Frederikssund Museum, Færgegården bliver det muligt for lærere at booke undervisningsforløb med besøg, der falder fra 1. marts og resten af skoleåret.

"Vi har taget en beslutning i ROMU om at åbne, når vi kan. Det er det, vi gør her, og det er rigtig dejligt, at vi nu kan få en lille flig af dagligdagen tilbage og formidle kulturarven i ansigt-til-ansigt-møder igen," siger Sidsel Risted Staun, som er formidlingschef i ROMU.

For de elever, der endnu har en dagligdag med undervisning bag skærmen, er der dog også hjælp at hente hos ROMU:

"Selv om det ikke er alle eleverne, der kan komme på museum endnu, så skal de ældre årgange ikke snydes. Vi tilbyder fortsat en lang række undervisningsaktiviteter, som kan inddrages i fjernundervisningen - og også her er der mange muligheder for at flytte undervisningen ud, så eleverne kan opleve kulturhistorien i nærområdet", fortæller Louise Dahl Christensen

Ved skolebesøg på museerne sikrer ROMU, at der kun kommer det antal børn, som museerne forsvarligt kan rumme, ligesom museumsorganisationen følger alle myndighedernes anbefalinger for sikkerhed og sundhed for uddannelses- og kulturinstitutioner.

ROMU har fortsat lukket for samtlige besøgssteder for alle øvrige besøgende i henhold til myndighedernes krav, foreløbig indtil 28. februar 2021.

pressemeddelelse