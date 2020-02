Maria Katarina Nielsen, byrådsmedlem for Radikale Venstre i Frederikssund, mener, det vil være ødelæggende for Frederikssund, hvis Hovedstadsudligningen afskaffes, som regeringen foreslår i sit udspil til en ny udligning. Foto: Maj-Britt Holm

R-politiker: Katastrofalt for Frederikssund hvis Hovedstadsudligning fjernes

Frederikssund - 07. februar 2020
Af Maj-Britt Holm

Byrådsmedlem i Frederikssund, Maria Katarina Nielsen (R), er mellem 20 radikale lokalpolitikere fra Hovedstadsområdets kommuner, der kritiserer regeringens udspil til en udligningsreform, som de har svært ved at se det rimelige i, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Maria Katarina Nielsen vender sig konkret imod Socialdemokratiets forslag om, at Frederikssund Kommune skal betale 45 millioner mere i udligning til andre kommuner, oplyser hun i en pressemeddelelse.

- Det vil være fuldstændigt ødelæggende for vores muligheder for at fastholde et tilfredsstillende serviceniveau for vores borgere samt at skabe en reel udvikling i vores kommune. I Frederikssund Kommune har vi i forvejen en høj skat, og på flere centrale velfærdsområder har vi væsentligt højere udgifter end såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet i Region Hovedstaden. Vi må i Frederikssund stå sammen om, at det ikke er rimeligt, hvis borgerne i Frederikssund Kommune skal betale yderligere 45 millioner i udligning, siger hun i pressemeddelelsen.

Ifølge den unge radikale politiker er der flere forhold i Socialdemokratiets udspil, som er kritisable. For det første er forslaget, som det ligger pt., uigennemsigtigt. For det andet gavner udspillet primært socialdemokratiske ledet kommuner i Hovedstadsområdet.

- Det er katastrofalt for Frederikssund Kommune, at man i udspillet ligger op til at fjerne Hovedstadsudligningen, og ønsker at erstattet det med et Hovedstadstilskud. Vi har før modtaget fra Hovedstadsudligningen, men skal nu være med til at finansiere et nyt Hovedstadstilskud, fordi man laver om på kriterierne. Pudsigt nok er det primært de socialdemokratisk ledet kommuner, som kommer til at modtage det nye Hovedstadstilskud, indvender hun.

Maria Katarina Nielsen har dog ikke noget imod, at Frederikssund og andre kommuner skal være med til at udligne.

- Men et nyt udligningssystem skal være gennemskueligt, politisk neutralt og have alle nuancer med, påpeger hun.

Gruppen af radikale politikere vil i fællesskab og hver for sig forsøge at lægge pres på politikerne på Christiansborg, både deres egne partifæller og politikerne fra de øvrige partier.

- Vi mener, at vi stiller nogle relevante spørgsmål og sætter fingeren på nogle relevante problematikker. Vi er nødt til at få en diskussion i gang, for regerings udspil er hverken godt eller rimeligt, påpeger politikerne i deres fælles pressemeddelelse.