Pusterum for coronakrisestab

Frederikssund - 24. april 2020 kl. 17:53 Af Maj-Britt Holm

Frederikssund Kommune er begyndt at drosle sin krisestab lidt ned, selv om problemerne med coronavirus langt fra er et overstået kapitel.

Fredag var første dag for krisestaben uden fysisk møde i byrådssalen eller virtuelt møde siden den 12. marts, oplyser borgmester John Schmidt Andersen (V)

- Vi er gået fra den situation, hvor vi fik besked på, at vi skulle lukke alt, vi står for, ned, til en situation, hvor man gradvist begynder at lukke Danmark op igen. Det betyder på godt gammelt dansk, at vi begynder at inddrage de politiske udvalg i de planer, vi har. Vores politiske situation begynder at blive normaliseret, så der er ingen grund til, at vi i krisestaben lægger planer, der alligevel skal behandles i de udvalg, der har ansvaret. Så nu vil vi bruge mere tid og energi på de politiske udvalg, siger John Schmidt Andersen.

Krisestaben har borgmesteren for bordenden, og her sidder også kommunens direktion i skikkelser af kommunaldirektør Torben Kjærgaard, direktør Helle Hagemann Olsen, Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed; direktør Jan Milandt, Opvækst, Uddannelse og Kultur, og direktør Kristian Nabe-Nielsen, direktør Teknik, Miljø og Erhverv. Staben har desuden mulighed for at indkalde andre relevante nøglepersoner.

Som et eksempel på den begyndende normalisering af det politiske liv nævner borgmesteren, at der er et ønske om at tillade pårørende at besøge sine kære på omsorgscentrene, idet beboerne ikke har måtte få besøg i over en måned for at værne dem imod coronasmitte.

- Vi lægger det ned i Velfærdsudvalget at tage stilling til, hvordan vi skal gøre det, siger John Schmidt Andersen, som tilføjer, at hvis krisestaben skulle have taget beslutningen, ville de nok have sagt ja til det, og at Velfærdsudvalget drøfter sagen på sit næste møde allerede om halvanden uge.

Frederikssund Kommune mærker heller ikke så stort pres på den særlige covid-19 afdeling på Tolleruphøj, som er ved at være tømt for smittede borgere, der har brug for pleje, men er for friske til at blive indlagt på hospitalet. Borgmesteren er godt tilfreds med, at kommunen greb idéen, der kommer fra sundhedsmyndighederne.

- Vi havde mulighed for at skabe en covid-afdeling eller at isolere beboerne i egen bolig. Der tog vi en ret hurtig beslutning - det var egentlig common sense - hvordan klarer vi situationen bedst.? Jeg synes selv, det er en fantastisk idé. Det er ensbetydende med, at oppegående smittede ikke behøver at blive på eget værelse, og det er mere fornuftigt at samle dem ét sted, og at man ikke flytter rundt på personalet. Det virker også som om, at smittekilden er stoppet, lyder det fra Frederikssund-borgmesteren, som erkender, at der kan løbende kan opstå nye udfordringer, afhængig af, hvordan pandemien udvikler sig.