Puddel satte pote på lejekontrakt

Frederikssund - 30. maj 2019 kl. 16:31 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den otte-årige puddel Malthe satte onsdag poteaftryk på et tillæg til en lejekontrakt, der giver ham og hans menneskemor Pia Hansen ret til at flytte ind i verdens formentlig første ejendom kun for hunde og deres ejere den 1. oktober i år. Det sker i et tre etages nybyggeri på Servicegaden 33 i Frederikssund, hvor NIMA A/S er ved at opføre 18 lejligheder med udsigt over byparken Bløden.

- Det har kun taget 14 dage at leje det hele ud, fra vi annoncerede lejlighederne. Så det er gået ret stærkt, fortæller Simon Gredal, ejendomsadministrator hos NIMA A/S.

Idéen til Hundehuset opstod, da Pia Hansen faldt i snak med NIMA's indehaver Niels Martin Viuff, der siden 2010 har opført 136 lejligheder i byen. Det skete i Aerobicgården, hvor hun gør rent, og han dyrker fitness.

- Der er ikke rigtig nogle steder i Frederikssund, hvor man kan bo i lejlighed med sin hund. Så er det ikke noget, du kan give lov til, spurgte hun Niels Martin Viuff, fordi hun var bekymret for, at tilladelsen til at holde hund i Rådhusvænget, hvor Malthe og hun bor nu, vil blive sløjfet.

I første omgang sagde han nej til hundehold i sine udlejningslejligheder, selv om han elsker hunde og har labradoren Zita.

- Fordi hundene kan ridse gulvene, så lejerne risikerer at blive flået økonomisk, når de fraflytter lejlighederne, forklarede udlejeren.

På en løbetur fik han pludselig idéen om at opføre helt nye lejligheder på hundens præmisser og med fælles hundegård og vaskeplads. De 18 lejligheder, der er tegnet af arkitekt Karsten Frost fra Lyngby, får polerede - næsten ridsefri - betongulve, en begrænset mængde træ en hund kan tygge i og træbeton i loftet til at dæmpe lyden af gøen. Dansk Kennelklub er kommet med gode råd undervejs, og altanernes rækværk bliver for eksempel ikke tremmer, hvor små hunde kan komme i klemme, men plader med huller i form som hundepoter. Hunde over 45 kilo er dog ikke velkomne i bebyggelsen.

Pia Hansen mødte onsdag op sammen med pudlen Malthe og sin voksne datter Lisbeth hos NIMA A/S på Smedetoften i Frederikssund for at skrive under på lejekontrakten på en to værelses stuelejlighed på 57 kvadratmeter til 7800 kroner om måneden, inklusiv forbrug, fra den 1. oktober, og hun glæder sig.

- Jeg tror, man lærer hinanden at kende, når man mødes om hundene - hunde er altid et godt emne, sagde hun, inden hun førte Malthes ene forpote hen på en stempelpude og videre til en tillægskontrakt til lejekontrakten.

- Hunden skal have mulighed for at bekræfte, at den gerne vil bo i lejligheden, forklarede Niels Martin Viuff, der forsikrede, at det naturligvis er frivilligt.

Der er rejsegilde på Hundehuset tirsdag den 18. juni, hvor hundene er inviteret med til at hylde håndværkerne, og Lille-Palle spiller hundesange.