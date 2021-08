Thomas Gotthard var på gerningstidspunktet 'mangelfuld udviklet, svækket eller havde en forstyrrelse af de psykiske funktioner,' ifølge den retspsykiatriske erklæring. (Arkivfoto) Foto: Nordsjællands Politi/Ritzau Scanpix

Psykiatere om drabsdømt præst: 'Mangelfuldt udviklet, svækket eller psykisk forstyrret'

Frederikssund - 11. august 2021 kl. 11:55 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

De fleste har formentlig haft tanken. Og nu har både de, Thomas Gotthard og Maria From Jakobsens efterladte Retspsykiatrisk Kliniks ord for det: Thomas Gotthard var ikke ved sine fulde fem, da han i efteråret 2020 dræbte sin hustru Maria From Jakobsen. Det fremgår af retsbogen fra tilståelsessagen, som Sjællandske Medier har fået aktindsigt i. Her fremgår det – som det blev læst op under retsmødet – at ”Observanden findes omfattet af straffelovens § 69, men man kan ikke, såfremt han findes skyldig, pege på nogen foranstaltning, jf.

straffelovens § 68, 2. pkt., til imødegåelse af en vis risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet som mere formålstjenlig end straf." Med andre ord hører Thomas Gotthard til dén kategori af gerningsmænd, der ikke er egentligt sindssyge, men som i gerningsøjeblikket var i en ”tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner. Samtidig peger den retspsykiatriske redegørelse på, at en behandlingsdom i dette tilfælde ikke vil have en mere gavnlig effekt end en fængselsstraf.

Usædvanligt Personer med relation til Ansgarkirken ved Taastrup har overfor Lokalavisen beskrevet, hvordan Thomas Gotthard har fremstået med en lys, glad, guitarspillende og munter side udadtil, mens man på de indre linier fra tid til anden oplevede konflikter, vrede og manipulation. Billedet går igen i en beskrivelse af Thomas Gotthard fra et tidligere medlem af menighedsrådet, der i januar udtalte til Kristeligt Dagblad at: ”Han havde to sider, men det var svært at gennemskue ham. Når først man er iført en præstekjole, tror jeg, man har menighedens blinde tillid.” Udsagnet blev underbygget med følgende udsagn til avisen: ”Det handlede om manipulation og mobning. Jeg var ansat i kirken i mere end 10 år, og de tre år med Thomas var frygtelige, og de har virkelig kostet psykisk. Hvis han ikke brød sig om én, så stoppede han med at svare på mails eller nedgjorde vores forslag foran andre. Engang kaldte han os ansatte sammen uden for kirken for at fortælle, at han ville gå op og fyre en kollega. Jeg oplevede ham som magtfuldkommen, og jeg har besluttet mig for at udtale mig, fordi det også bør høre til det billede, der bliver tegnet af ham.” Men det var ikke bare menighedens tillid, præsten lukrerede på. Da han i sin tid meldte hustruen for bortgået i nedtrykt sindstilstand, stolede alle på ham, fortalte anklager Anne-Mette Wedell Serup i retten. For Han var jo præst. Selv om diagnosen og/eller karaktertrækkene i den retspsykiatriske udredning ikke fremgår af retsbogen, kan man dog alligevel blive en smule klogere på sagen.

Typisk i problemer før dom Og oplysningerne tegner et billede af en mand, der stikker ud. For når personer har så massive problemer, at de bliver dømt, og retspsykiatere samtidig finder, at de hører ind under dén kategori af forbrydere, som Gotthard gør, er det sjældent, at de ikke har været i sociale problemer eller i berøring med kriminalitet tidligere Det fremgår af et notat om Straffelovens §69 og Retslægerådet, hvori man gennemgår omfanget af og karakteristika for personer, der er omfattet af dén kategori af kriminelle, Thomas Gotthard ifølge klinikken tilhører. Over en periode på to et halvt år var der således 298 sager, hvor Retslægerådet fandt en sigtet sikkert eller muligt omfattet af §69. Heraf havde halvdelen tidligere været psykiatrisk indlagt. · Halvdelen havde inden for det seneste år været i såkaldt tung psykofamakologisk behandling. · Tre trediedele havde tidligere været i ambulant pyskiatrisk behandling. · Over halvdelen var stof- eller alkoholmisbrugere. · Over halvdelen var påvirkede på gerningstidspunktet. · 240 var arbejdsløse. · 191 var enlige. · 117 var hjemløse · To trediedele af dem havde tidligere begået kriminalitet.

