Erik Jensen nævner blandt andet lokalplanen for Thorstedlund i Græse Bakkeby som et eksempel på, at politikerne ikke lyttede til et borgerønske om at nedjustere bygningshøjden fra 12 til 10 meter, men kun lavede mindre ændringer som at give plads til en passage for padder. Foto: Maj-Britt Holm

Protester overhøres i byudvikling

Når man kigger på de 11 lokalplaner, Frederikssund Kommune de seneste to år har sent i høring i forbindelse med byggerier af især mange boliger, er det svært at finde et sted, hvor kommunen har ændret en byggeplan markant, fordi naboer eller andre har gjort indsigelse og har argumenteret for en bedre løsning.

Afvist, afvist, afvist. Det er et svar, der bliver givet rigtig mange gange, når borgere i Frederikssund gør indsigelse mod kommunens planer for byudvikling og nye byggerier. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

