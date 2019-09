Protest imod betaling på ny bro

Kun et enkelt standard up paddle board og en motorbåd nåede over Roskilde Fjord fra Tørslev Hage til Marbæk Strand på Frederikssund-siden for at deltage i demonstrationen imod betaling på Kronprinsesse Marys Bro, hvor 60-70 mennesker var mødt op.

Initiativtager til protesten, Søren Weimann, fortæller:

- Vi vil gerne markere helt entydigt, at vi ikke mener, at det kan være rigtigt, at der pålægges brugerbetaling, for at vores kommune kan hænge trafikmæssigt sammen på en ordentlig måde. Samtidig håber vi, at hele Danmark vil være enige med os i, at brugerbetaling på lokale forbindelser ikke er den vej, Danmark skal med vores udvikling af infrastruktur, siger han, der padlede over fjorden på sit board, forud for demonstrationen.

Ifølge Søren Weimann kan en familie, der bor i Skibby, hvor forældrene arbejder i Frederikssund eller hovedstadsområdet, hurtigt komme til at betale over 10.000 kroner årligt i broafgift, selv om de holder private ture, som der ikke er pendlerfradrag for, til et absolut minimum.