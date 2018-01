Op mod 900 borgere mødte op ved fakkeltoget fredag den 15. december, hvor der også blev protesteret mod Kronprinsesse Marys Bro som betalingsbro. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Protest fortsætter med endnu et fakkeltog

Frederikssund - 12. januar 2018

Onsdag aften den 31. januar holdes igen fakkeltog for borgere, der er utilfredse med, at Kronprinsesse Marys bro bliver til en betalingsforbindelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det blev annonceret torsdag formiddag på Facebook-gruppen »Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro«.

I spidsen for arrangementet står igen Lars Just Ladegaard Brinch, der også var med til at arrangere det store fakkeltog over Kronprins Frederiks Bro fredag den 15. december, hvor op mod 900 borgere deltog.

- Vi skal have sat fuld fart på underskriftindsamlingen de næste 3 uger. For at få sat en slutspurt i gang, laver vi et fakkeloptog onsdag den 31. januar som kulmination. Samme onsdag er det nye byråd »tilfældigvis« samlet på Rådhuset til første samlede byrådsmøde, skriver han på Facebook-begivenheden.

Den nævnte underskriftindsamling blev i november genoptaget af en protestgruppens andre frontmænd, Susanne Bartolin, som tidligere har afleveret 10.621 underskrifter på Christiansborg. Nu samles der signaturer endnu en gang, som skal afleveres til trafikminister Ole Birk Olesen (LA) i februar.

Planen for det kommende fakkeltog er få samlet rigtig mange mennesker og samtidig gøre det nye byråd opmærksomme på deres utilfredshed.

- Her skal vi fortælle det nye byråd, at vores sag om brugerbetaling og chikaner omkring den gamle bro ikke må nedprioriteres og glemmes på trods af udfordringerne med Vinge. Vi skal have et STORT fakkeloptog der fylder HELE Torvet, står der yderligere på Facebook.

Ifølge begivenheden starter arrangementet klokken 18, og klokken 18.30 tændes faklerne foran rådhuset.

