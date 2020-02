Spejderlederen Dorte Skanning fra KFUM spejderne Fjordbyens Sønner fik tirsdag aften overrakt Årets lederpris i Frederikssund Kommune af formand for Folkeoplysningsudvalget Anne Sofie Uhrskov (t.v.), der også er byrådsmedlem for Venstre, ved prisfesten i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. her ses de sammen med to andre medlemmer af Folkeoplysningsudvalget Alice Linning og Søren Højlyng. Foto: Kim Rasmussen

Prismodtager brænder for ungdommen

- Modtageren af lederprisen har med sin kærlighed og engagement til spejderbevægelsen givettusindvis af børn kundskaber og fællesskaber. Du er et fyrtårn, der altid har gået forrest, sagde Anne Sofie Uhrskov, formand for Folkeoplysningsudvalget og byrådsmedlem for Venstre.

- Du brænder for at gøre en forskel for de unge i spejderbevægelsen. Du valgte spejderbevægelen til i dit liv som 10-årig hos KFUM spejderne i Slangerup. I mere end 35 år har du påtaget dig forskellige lederroller i spejderkorpset. Og i dag er du også med til at bringe nye ledere ind i spejderbevægelsen, altid med en håndfast og dedikeret indsats. Du har givet oplevelser og kundskaber fra dig i en grad, man sjældent ser. Du arrangerer utrætteligt massevis af ugentlige aktiviteter, lejrture og andre spændende oplevelser for vores børn og unge i kommunen. Din indsats er uvurderlig og din hæder som årets leder i Frederikssund Kommune er meget velfortjent, lød det fra Anne Sofie Uhrskov.