Pris til frivillig ildsjæl: Vild med Dans i Palmehaven

Frederikssund - 05. oktober 2021 kl. 18:42 Kontakt redaktionen

Af Maj-Britt Holm

Ildsjæl har fået landsdækkende demenspris for at skabe stjernestunder for demente og pårørende med "Dans i Palmehaven".

Fredag efter fredag ser op imod en million danskere Vild med Dans på TV2 hjemme i sofaen. Men at danse sammen skaber også glæde og stjernestunder for demensramte og deres pårørende. Her er det helt afgørende, at det sker i trygge omgivelser.

Den frivillige ildsjæl Bodil Jensen fra Slangerup fik tirsdag overrakt Demensprisen 2021 for årets mest demensvenlige aktivitet, "Dans i Palmehaven", i lokaler på plejehjemmet Tolleruphøj i Frederikssund. Overrækkelsen af indrammet diplom og blomster skete dog på plejehjemmet Pedershave og blev overværet af Velfærdsudvalgets medlemmer, ansatte på ældreområdet og kommunaldirektør Torben Kjærgaard.

- Tusind tak for at modtage denne pris. Det er overvældende. Med en demensramt ægtefælle er det dejligt at være sammen med andre par i samme situation. Det giver en god underforståethed og dermed tryghed, lød det blandt andet fra Bodil Jensen, hvis mand er ramt af demens.

Hun var ikke til stede, da prisen oprindelig blev overrakt den 14. september i år på Demens Topmødet i Aarhus for kommunale medarbejdere og eksperter indenfor demensområdet. Demensalliancen og Fremfærd Sundhed og Ældre ønskede at hylde innovative, nytænkende og stærke indsatser, som gør en stor forskel for borgere med demens, pårørende og personalet. Frederikssund Kommunes to demenskonsulenter, der havde indstillet Bodil Jensen til prisen, måtte tage imod den og bringe den hjem til hende.

Frivillige hjælper til "Dans i Palmehaven" begyndte i august 2019 på Tolleruphøj og nåede at finde sted en lørdag hver måned, indtil landet blev lukket ned på grund af Covid-19 pandemien i marts 2020.

Demensalliancen, der står bag Demens Topmødet og prisen for årets mest demensvenlige aktivitet, er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen, som arbejder for et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens. På den relativ korte tid nåede dansen at bevise sin værdi for demente og pårørende, og gruppen af deltagere voksede sig hurtig stor.

- Denne pris havde ikke været mulig uden en masse andre menneskers hjælpsomhed, blandt andet danseinstruktør Ingelise Lund Rasmussen, spillemandsgruppen "Rundt på gulvet", medhjælperne til kaffebrygning med mere og stor velvillighed fra Plejehjemmet Tolleruphøj, som lægger lokaler til, forklarede Bodil Jensen, der også takkede Frederikssund Kommune og fonden Brand af 1848 for økonomisk støtte, og hun takkede ikke mindst de demensramte og pårørende, som har deltaget i dansen.

- Det har været glade timer, fastslog Bodil Jensen.

Prismodtageren har både fået idé, taget initiativ og lagt et stort arbejde i at få "Dans i Palmehaven" til at fungere. Bodil Jensen har selv danset folkedans i mange år. Her kunne hun se, at nogle, der tidligere havde været glade for at danse, havde svært ved det og satte sig for sig selv. Det gav idéen til "Dans i Palmehaven", hvor hun sørger for, at der altid er frivillige med, så alle har en dansepartner, hvis nogen har brug for et hvil eller er kommet alene. Der er også altid kaffe og kage, så der kan hygges i pausen.

Vi skal fortsætte Bodil Jensen havde ikke sin ægtefælle med til prisoverrækkelsen. Det var ikke muligt på grund af hans Lewy Body Demens og fysiske besværligheder. Hun fortalte, at parret nu har ventet i over seks måneder på en plejehjemsplads øst for Roskilde Fjord.

- Dans er ikke mere mulig for ham, men det må ikke afholde os andre fra at fortsætte, sagde hun og afslørede, at "Dans i Palmehaven" starter på ny i denne måned.

Lørdag den 23. oktober klokken 11.30-13.00 er der "Dans i Palmehaven" på Tolleruphøj, Roskildevej 160A i Frederikssund, for demente og pårørende. Det er gratis og uden tilmelding. Man møder bare op. Er man i tvivl om noget, er man velkommen til at ringe til Bodil Jensen på telefon 20112158.