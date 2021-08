Den drabstiltalte præst Thomas Gotthard ledte i begyndelsen af juni politiet til de jordiske rester af hans hustru, Maria From Jakobsen, som han er tiltalt for at have dræbt. Kvinden har været meldt savnet siden sidst i oktober.

Præst tilstår grufulde detaljer: Slog hustru bevidstløs og kvalte hende

"Han har bragt et helvede over alle. Det var derfor, han gik uden om sin forsvarer for at tilstå det hele," lyder forklaringen i retten: "Det skulle være uden taktik. Da han så sin familie igen, kunne han se, hvor stort et indtryk, det gjorde for familien. Marias familie skulle kunne komme videre," lyder det blandt andet i forklaringen.

Det skete, da Thomas Gotthard selv tog kontakt til politiet fra sin celle i Vestre Fængsel for at tilstå

Først mere end et halvt år efter forbrydelsen blev Maria From Jakobsens jordiske rester fundet på en afsidesbeliggende grund ved Sundbylille i nærheden af Frederikssund.

I et tætpakket Lokale 1 ved Retten i Hillerød kunne talrige pårørende således opleve Thomas Gotthard via sin forsvarer Jesper Storm Thygesen erkende, at han var skyld i Maria From Jakobsens død, og at han derpå skaffede hendes lig af vejen

"Maria skulle dø, fordi han ville have fred for hende. Det var lang tids pres, og ikke en enkelt udløsende faktor, der fik ham til at slå hende ihjel.

Stigende problemer i ægteskabet og en forelskelse i en anden kvinde var to væsentlige faktorer, da præsten Thomas Gotthard 26. oktober 2020 slog hustruen Maria From Jakobsen ihjel.

Her sad han iklædt hvid skjorte og mørk jakke med korslagte arme og stirrede tavst ned i bordet i den fyldte retssal, indtil anklager Anne-Mette Wedell også kom ind i lokalet efter endnu et kvarters ventetid med dén retsmødebegæring, der på grund af tilståelsen formelt erstatter det anklageskrift, der ellers var udfærdiget til sagen.

I Føtex forsøgte at finde frem til, hvilke kemikalier, der var kraftigt ætsende. Købte en fodertønder til at opbevare liget i. Søgte på en filmserie, der viste, hvordan man kan opløse et lig Købte de ætsende væsker.

Ifølge tilståelsen besluttede han endegyldigt søndag den 25. oktober, at mandag ville være et godt tidspunkt at slå hende ihjel på, fordi børnene ville være i skole.

Og da mandagen kom, slog han hende med al kraft, da hun efter at have kørt børnene i skole var i haven og vendte sig væk på et tidspunkt

"Hun anede ikke, hvad der ramte hende," lød det i anklagerens oplæsning af Gotthards forklaring.

Slaget fik hende til at falde bevidstløs om, hvorpå han kvalte hende ved at dække for hendes næste og mund med den ene hånd, mens han med den anden holdt hende for øjnene:

"For ikke at blive konfronteret med hende," lyder det i oplæsningen.

Derpå lagde han hende i fodertønden, inden han lagde låget på, placerede den i sit skur og låste det af, inden den længerevarende proces med helt at skaffe sig af med hende og samtidig lede politiet på vildspor gik i gang.